喜迎混血女娃 關喆40歲樂當三寶爸

關喆（左）喜迎三胎，還曬出與混血老婆的合影，臉上滿是幸福。（取材自微博）

歌手關喆日前社群媒體 上官宣喜迎三胎的消息，寫下「中國製造，中葡聯合出品」，還曬出與混血老婆的合影，第一時間收獲無數網友送來的祝福。

網易娛樂報導，關喆在文中提到，「在澳門 喜提最新款3.0版小棉襖。今後又多了一份溫暖，同樣，又多了一份呵護。所以日後保養維護之經費高也，小弟更需要勤力耕作，望未來之路還請多多關照。」而且寶寶的性別也曝光，是個女孩。

關喆的老婆是中葡混血兒，顏值方面特別漂亮，有著一頭烏黑秀麗的長髮和深邃精致的五官，且她的家境十分優渥，父母均有很不錯的工作。

關喆也分享了與老婆剛生產完後的自拍合影，關喆老婆雖然看起來還很虛弱，但臉上洋溢著幸福的微笑；一旁的關喆打扮十分隨性，一頭金黃色的頭法格外顯眼，雖然他已經40歲了，但看起來還是很年輕。

據報導，關喆與老婆在2014年的時候領證結婚，妻子作為圈外人，她鮮少出現在公眾視野中。婚後的她更是將重心都投放在家庭上。2014年10月，兩人的大兒子出生，關喆隨即便在社交帳號中宣布生子喜訊，並且曬出兒子的小腳丫照片與網友分享喜悅。時隔兩年，關喆的大女兒出生，取名「Eunice」，如今迎來第三個寶寶，粉絲們也都馬上送祝福，一家四口幸福美滿。