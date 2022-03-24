我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約警局被控非法蒐集DNA 儲存於「流氓數據庫」

東航墜機發現部分遺體殘骸 黑盒子記憶體恐損壞

黎姿傳將參加「浪姐3」 曬照透露離港：猜我要去哪

娛樂新聞組／綜合報導
黎姿10多年前宣布引退結婚，近年搖身變成商場女強人。（取材自微博）
黎姿10多年前宣布引退結婚，近年搖身變成商場女強人。（取材自微博）

51歲香港演員黎姿網傳她將參加「乘風破浪的姐姐」第三季，她日前曾曬照透露離開香港，並要大家猜她要去哪兒？引起網友注意。

網易娛樂報導， 近日有網友爆料黎姿要去參加「浪姐3」，並說現在她正在隔離中。3月17日，黎姿就在社交平台上曬出兩張機場照，並配文：「很久沒離開香港了。大家猜我要去哪兒？」對於這則爆料，網友紛紛表示太期待了，甚至有些網友表示不敢相信，並稱「這可是黎姿啊！」還有網友稱讚黎姿唱歌好聽，十分期待她重登舞台。

黎姿日前在社交平臺上晒出兩張機場照，並配文：「很久沒離開香港了。大家猜我要去哪兒...
黎姿日前在社交平臺上晒出兩張機場照，並配文：「很久沒離開香港了。大家猜我要去哪兒？」（取材自微博）

媒體報導，90年代當紅女星黎姿（現改名為：馬黎珈而）過去和有「殘疾富豪」之稱的馬廷強結婚後淡出演藝圈，近年黎姿搖身變成商場女強人，投資醫美事業成為CEO，身家暴漲約11億台幣。黎姿慶祝和老公結婚13周年，當時曾經難得分享兩人相視而笑的閃照，她並寫下：「謝謝你給了我13年的開心幸福！」

黎姿年輕時因為扛家計而出道，演出「倚天屠龍記」、「金枝慾孽」走紅，愛家的她更一路支持弟弟黎嬰唸到醫學院畢業，未料2007年黎嬰突發生嚴重車禍，一度有生命危險，昏迷不醒3個多月後才清醒，但仍半身不遂，隔年黎姿宣布退出演藝圈結婚，2009年1月黎姿和馬廷強舉行婚禮，兩人先是生下一對雙胞胎女兒，之後又生下一女，成為5口之家。

黎姿日前放出和老公相視而笑的閃照，也讓眾人稱羨。

香港 醫學 車禍

上一則

吳彥祖曬合影悼父 「他在93歲生日前離世」

下一則

陳冠希舊愛IG炫富 她霸氣喊：就10來個愛馬仕手袋

延伸閱讀

高調秀恩愛 大S再婚後首發文 「話筒」放閃具俊曄

高調秀恩愛 大S再婚後首發文 「話筒」放閃具俊曄

谷愛凌童年照被挖出「從小美到大」 還暖挺遭霸凌網友

谷愛凌童年照被挖出「從小美到大」 還暖挺遭霸凌網友
15歲李嫣曬比基尼泳裝照 「三點一線」挨批尺度太大

15歲李嫣曬比基尼泳裝照 「三點一線」挨批尺度太大
吳尊隔離曬照 汶萊豪宅曝光 寵妻兒無極限

吳尊隔離曬照 汶萊豪宅曝光 寵妻兒無極限

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
楊冪。(取材自微博)

楊冪「夾娃娃」生圖網路瘋傳 鉛筆腿太撩人

2022-03-18 00:17
年僅25歲的西藏歌手才旺羅布，傳出他2月25日在西藏布達拉宮前喊完口號後，便自焚身亡。（取材自微博）

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

2022-03-19 08:57

超人氣

更多 >
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高
低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感
豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元
蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢