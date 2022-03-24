黎姿傳將參加「浪姐3」 曬照透露離港：猜我要去哪

黎姿10多年前宣布引退結婚，近年搖身變成商場女強人。（取材自微博）

51歲香港 演員黎姿網傳她將參加「乘風破浪的姐姐」第三季，她日前曾曬照透露離開香港，並要大家猜她要去哪兒？引起網友注意。

網易娛樂報導， 近日有網友爆料黎姿要去參加「浪姐3」，並說現在她正在隔離中。3月17日，黎姿就在社交平台上曬出兩張機場照，並配文：「很久沒離開香港了。大家猜我要去哪兒？」對於這則爆料，網友紛紛表示太期待了，甚至有些網友表示不敢相信，並稱「這可是黎姿啊！」還有網友稱讚黎姿唱歌好聽，十分期待她重登舞台。

黎姿日前在社交平臺上晒出兩張機場照，並配文：「很久沒離開香港了。大家猜我要去哪兒？」（取材自微博）

媒體報導，90年代當紅女星黎姿（現改名為：馬黎珈而）過去和有「殘疾富豪」之稱的馬廷強結婚後淡出演藝圈，近年黎姿搖身變成商場女強人，投資醫美事業成為CEO，身家暴漲約11億台幣。黎姿慶祝和老公結婚13周年，當時曾經難得分享兩人相視而笑的閃照，她並寫下：「謝謝你給了我13年的開心幸福！」

黎姿年輕時因為扛家計而出道，演出「倚天屠龍記」、「金枝慾孽」走紅，愛家的她更一路支持弟弟黎嬰唸到醫學 院畢業，未料2007年黎嬰突發生嚴重車禍 ，一度有生命危險，昏迷不醒3個多月後才清醒，但仍半身不遂，隔年黎姿宣布退出演藝圈結婚，2009年1月黎姿和馬廷強舉行婚禮，兩人先是生下一對雙胞胎女兒，之後又生下一女，成為5口之家。

黎姿日前放出和老公相視而笑的閃照，也讓眾人稱羨。