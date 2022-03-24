吳彥祖曬合影悼父 「他在93歲生日前離世」

吳彥祖（右）分享與父親合影，並透露父親已在93歲生日前夕離世。（取材自Instagram）

港星吳彥祖在3月24日曬出他與父親的一張合影，並透露父親已在93歲生日前夕離世， 隨後吳彥祖又分享了一張圖片，是父親的打印機第一次打印的文字，父親對吳彥祖表達了自己的愛意，「我非常非常愛你」。父子情深，令許多網友動容。

吳彥祖分享父親打印的文字。（取材自Instagram）

網易娛樂報導，吳彥祖在社交平台上寫道：「生日快樂爸爸！再過一天，你就93歲了，但我猜你是急著要加入媽媽的行列。我現在能看到你們兩個在一起，這讓我很高興。謝謝你，我所知道的一切都是從你身上學到的。安息，爸爸，我們很快會見面的。」

吳彥祖很重視和家人之間的感情。（取材自Instagram）

吳彥祖（左）20年前與老婆Lisa交往時的照片。（取材自Instagram）

此外，據媒體報導，吳彥祖曾在過去的訪問中提到，「我已不太去懷舊，或是想念過去的生活了。這世上有三種人，活在過去、活在未來、活在現在。而我正努力變得更『現實』，尤其是有了女兒之後。我開始提前規畫很多事，努力工作、努力生產，所以『過去』對我而言已經不是那麼重要了。」

吳彥祖也曾提過：「無論女兒做什麼，我一刻也不想錯過。她醒來我就醒來，給她準備牛奶 、換尿布、做早餐。我享受其中的每分每秒，因為她給我帶來了無法言語的歡樂。我希望成為一個不僅僅能為女兒提供一切，並且能成為在她需要我的時候隨時出現的父親。我想成為她的好朋友。」

從吳彥祖描述和父親及女兒的相處之道，都可看出他很重視和家人之間的感情經營。