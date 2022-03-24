愛女遭批「醜得慘絕人寰」 立威廉二度發聲曬暖心照

立威廉是四國混血兒，女兒卻被部分網友批評長得不好看 。（取材自微博）

曾是台灣偶像劇男神、近期轉戰中國發展的男星立威廉 ，早前發文沉痛呼籲網友別再攻擊7歲女兒的長相，並宣布近期不再更新微博 。他同時也在臉書 發文，不過相隔不到一周，近日他再透過臉書發聲。

立威廉先前發現愛女Harper被網路文章批評「醜得慘絕人寰」，寫下長文痛訴難過心情。他在時隔一周後更新社群網站，以中英文向擔心他和家人的網友報平安，表達感謝：「有關上一個發言，我在這裡想跟大家報平安。Harper都知道大家很疼愛她！很感謝家人、朋友、粉絲和媒體的支持和關心！非常感謝大家！」他同時曬出帶著女兒到海邊踏浪的照片，轉頭關注著愛女的模樣，父愛滿溢。

立威廉曬出和女兒在海邊看夕陽的照片。（取材自微博）

網友看到後也紛紛留言安慰：「妹妹很可愛的，開心就好！」「希望不要受影響，繼續分享日常呀！」「開心做自己不要去理會酸民的酸言酸語。」

出身新加坡的立威廉是四國混血兒，代表作包括「天國的嫁衣」、「綠光森林」，紅翻整個華語圈。立威廉2014年和交往9年的台灣圈外女友Joyce閃電結婚，生下女兒Harper。他近年淡出演藝圈，全心照顧家庭，時常分享寵愛女兒的照片，日前宣布近期不再發微博，臉書則持續更新，網友湧入留言支持。