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許紹雄砸近百萬投資愛女開餐廳 2年做火了3家店

娛樂新聞組／綜合報導
許紹雄（右）投資愛女許惠菁，讓她兩年開三家餐廳。（取材自Instagram）
許紹雄（右）投資愛女許惠菁，讓她兩年開三家餐廳。（取材自Instagram）

香港著名男演員許紹雄自2020年後就但出螢光幕，近年來常居新加坡陪伴家人，並投資700萬港元（約89.4523萬美元），助力女兒許惠菁創業做餐飲。如今許惠菁在新加坡一共開設了三家飲食店、兩家是咖啡店、一家是茶餐廳，其中第二家咖啡店以及茶餐廳都是在2022年才開張的。

搜狐娛樂報導，現年24歲的許惠菁從前的身分只是低調的星二代，沒想到一個轉身，她已經成為飲食王國的老闆，備受矚目。對於能夠在兩年內開設三家餐廳，許惠菁在接受媒體訪問時避重就輕，沒有直接回應父親贊助一事，倒是大方分享創業理念以及未來憧憬。原來許惠菁不只是要在新加坡創業，還計畫把飲食業版圖擴大到香港。

許惠菁從小在新加坡成長，後來回香港讀大學，本來想著畢業後就返回新加坡工作。但機不逢時，許惠菁才畢業就遇到疫情爆發，一直沒找到合適的工作，反而給了她創業的機會。許惠菁原本只是想開一個西點工作室，做網上銷售，後來找到一家臨街店鋪，在許紹雄的鼓勵之下做成了咖啡店，並在2021年開張。

據報導，第一家咖啡店受到許紹雄效應的影響，開業三個月就成為了網紅店，生意火紅，緊接著推出第二家咖啡店和第一家港式茶餐廳。許紹雄曾受訪表示，女兒一口氣開三家飲食店在計畫之中；許惠菁則表示會努力賺錢，趁早把欠父母的錢還清，更重要的是不想讓父母失望，父女倆雄心壯志。

許惠菁表示在疫情下開設餐廳非常冒險，不過她認為，疫情之下有很多在新加坡生活的香港人不容易返鄉，因此推出茶餐廳讓民眾一解思鄉之愁。對於未來，許惠菁計畫在新加坡的三家店穩定上軌道後，終極目標是在香港開店。

新加坡 咖啡 香港

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