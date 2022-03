楊紫瓊緊急取消「媽的多重宇宙」宣傳行程。(圖:双喜提供)

武打演技派女星楊紫瓊最近宣傳美國科幻喜劇片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),21、22日並接受媒體視訊訪問,但她隔日緊急取消全部行程,也在Instagram坦承原因是感染新冠肺炎 。

楊紫瓊曬出戴著口罩的照片,寫道:「人生就是這樣…苦樂參半…電影 今晚在洛杉磯首映,不幸的是,我整個人掉入新冠肺炎的宇宙。」其他演員包括吳彥祖、黃凱旋(Benedict Wong)都有發聲慰問,祝福她趕快好起來。

楊紫瓊自爆確診新冠肺炎。(取材自Instagram)

楊紫瓊從影多年,早就打入好萊塢 ,但真正完全以她名字掛頭牌主演,不以任何知名IP做宣傳的好萊塢電影,應該就是「媽的多重宇宙」。她的搭檔好友潔米李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)也稱讚楊紫瓊是非常的棒的演員,「她在世界各地努力了非常久,為我們展示不可思議的才能,我希望人們能明白,楊紫瓊是多麼充滿才華」。