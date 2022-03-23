馬思純嫁渣男遭家暴毒打、忍受外遇 「不敢拆穿他..」

馬思純在「江照黎明」中是努力工作、積極生活的女性。（圖：myVdieo提供）

金馬影后馬思純在電視劇「江照黎明」中遭遇現代女性困境，為了生活白天當房仲賣房，晚上則到夜市擺攤賣麵。她嫁給人人稱羨的好男人，怎知這段婚姻卻如惡夢般，被老公家暴 、監視甚至劈腿，整天活在丈夫的威脅當中飽受痛苦，讓女性網友看得鼻酸心疼，形容：「婚前一定要看人品，否則婚後就是惡夢，太可怕了。」

馬思純在「江」劇中多次被丈夫毆打，甚至對方利用她對水的恐懼，將她的頭按進浴缸水中，還在家裡安裝監視器，就是擔心老婆逃跑沒人可幫還賭債。只要馬思純一有逃跑跡象，或終於忍受不了想提出離婚，換來的就是升級版的拳腳相向，等於是變相的軟禁。馬思純在劇中與警方自述：「但我不敢拆穿他，從那天開始，我就每天活在他的監視裡，然後裝作一副若無其事的樣子。」讓人心疼。

更慘的是，丈夫不幸被謀害，馬思純被小三直指是幫兇，到處被張貼「謀財害命、姦夫淫婦」傳單，深受其擾被工作單位勒命停工。她在劇中坦言：「明明是兩人結婚過日子，卻活活把婚姻過成了諜戰劇。」

馬思純在該劇施展影后級演技，將一位女人面對婚姻壓抑與無力感完美地演繹出，她透露想接演原因是角色難度大，該角女性堅韌與勇敢特質打動了她，「想要經歷他的人生，也讓自己的人生變得勇敢。」

她提到自己本人睡眠品質不好，時常感到睡覺時間非常的侷促，笑喊想開一間睡眠體驗館，開一間店讓大家可以去睡覺。