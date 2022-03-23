被嘲整壞 李玟公開素顏皺紋照：讓人笑一笑也好

李玟在社交平台上曬出躺在床上的素顏照。（取材自微博）

天后李玟（Coco）出道多年，現年47歲仍保養得宜，守住「性感女神」的地位。不過，近期有網友嘲諷她「顏值下滑」，還說她在社交網站PO出的素顏照片和影片與平時「判若兩人」。對此李玟毫不在意，甚至大方留言表示：「能夠讓人笑一笑也挺好的。」高EQ的回應備受讚賞。

網易娛樂報導，李玟日前在社交平台上曬出躺在床上的素顏照，並配文：「希望大家有個快樂的星期一。」照片中她雖然額頭和蘋果 肌飽滿，但毫不掩飾臉周和下巴的明顯皺褶，頸紋也一覽無遺，有粉絲擔心地留言：「素材又要被黑粉和營銷號拿去用了。」李玟則霸氣回應：「要黑就黑吧，能夠讓人笑一笑也挺好的」，更坦言自己「從來都沒覺得自己是美女」。

先前曾有網友諷刺李玟整型整壞，引發熱議。這次她淡定回應負評，讓許多網友大讚：「是我的榜樣」、「好喜歡妳的好個性」、「能夠做自己很棒」、「自然健康最美」、「對妳更增加一份喜愛和敬佩」。

此外，李玟在貼文還寫到：「猜猜我在哪兒？」有網友猜測是長沙或深圳，李玟親自回覆「沒錯」。據了解，近日有消息爆料稱李玟將參加歌唱節目「聲生不息」或選秀節目「乘風破浪的姐姐3」的錄製。