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一出道就當男主 王子奇被封「暖男天花板」

娛樂新聞組／綜合報導
王子奇(右)和蘇曉彤主演的電視劇「御賜小仵作」，收穫不少好評。(取材自微博)
王子奇(右)和蘇曉彤主演的電視劇「御賜小仵作」，收穫不少好評。(取材自微博)

去年播出的電視劇「御賜小仵作」，創下不錯的收視及口碑，女主角蘇曉彤精靈可人，讓人印象深刻，而飾演蕭瑾瑜的男主角王子奇，更是圈粉無數，被讚是偶像劇中的暖男天花板。但王子奇卻因為跟「尚食」的王楚然戀情曝光，令他未能繼續跟蘇曉彤組成CP，而之後王子奇更單方面被分手，情況相當尷尬。

香港01報導，26歲的王子奇畢業於北京電影學院，外型俊朗、陽光帥氣的王子奇，早於2017年就被陳意涵相中，在電視劇「幸福，近在咫尺」當上男一，之後拍過古裝奇幻劇「九州天空城Ⅱ」及「只是結婚的關係」，但真正讓他暴紅全因「御賜小仵作」。

劇中，他一方面是判案如神的安郡王，但對於女主角蘇曉彤飾演的楚楚，卻又關懷備至，溫柔體貼，令王子奇成為女觀眾心目中的男神，更被封為「古裝偶像劇暖男天花板」。

據報導，王子奇在「御賜小仵作」中人氣爆升，卻未繼續跟蘇曉彤以CP形象拍新劇，原來是當時王子奇被跟拍與「尚食」的女星王楚然牽手逛街，戀情曝光後，二人未有表態，但粉絲卻是幻想破滅。

之後王楚然的經理人，發了兩張王楚然的自拍照，留言「小王獨美」，暗示王楚然已經恢復單身，而王子奇就直接被分手，令王子奇變成「雙失男星」，處境一度尷尬。

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