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陳赫媽曬豪宅內景…小狗跑跳 兩孩子騎單車追逐

陳赫媽媽曬豪宅內景，面積大到可以騎車，兩個孫女顏值隨張子萱
陳赫兩個女兒可以在室內騎自行車。（取材自微博）
陳赫兩個女兒可以在室內騎自行車。（取材自微博）

2022-03-22 10:00

娛樂新聞組／綜合報導

中國男星陳赫的母親近日曬出照顧孫女的視頻，陳赫豪宅內景也曝光，室內寬敞到兩個小孩可以騎自行車追逐，在上海能有這麼大的房子，讓大批網友直呼羨慕。

網易報導指出，視頻中陳赫和張子萱的兩個女兒打扮像小公主一般粉嫩，甚至連自行車都是粉色的，兩個孩子的技術很高，已經可以騎車你追我趕。視頻顯示房子面積特別大，兩個女兒可以在室內騎車甚至還能拐彎，家中兩隻雪白小狗也自由地奔跑。

陳赫的兩個女兒顏值似乎更像媽媽張子萱一些，皮膚白嫩，長相可愛，看上去就如同雙胞胎一樣。

陳赫不但是演員，平時也在經營火鍋店等副業，所以收入比較豐厚。前幾天他在社交平台曬出老婆張子萱的美照，不過沒有多長時間就刪除了。然而眼尖網友發現陳赫曬出的照片中，最搶鏡的不是他妻子，而是桌子上一瓶價值10萬的名酒。住豪宅，吃穿都名牌，陳赫一家人的生活令人羨慕。

陳赫和張子萱婚後育有兩女，但二人結婚前卻各自有家庭；香港01陳赫在2013年跟拍拖8年的女友許婧結婚，但在翌年年底，卻被拍到跟當時是有夫之婦的張子萱約會，雖然之後陳赫宣佈早已離婚，卻由於時間太接近，有婚外情嫌疑，陳赫被指是負心漢，之後張子萱又跟丈夫離婚，轉投陳赫懷抱，此時陳赫和張子萱形象已經跌至谷底，

張子萱（右）、陳赫（左）曾傳出婚外情。（取材自微博）
張子萱（右）、陳赫（左）曾傳出婚外情。（取材自微博）
陳赫兩個女兒可以在室內騎自行車。（取材自微博）
陳赫兩個女兒可以在室內騎自行車。（取材自微博）

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