TVB逾500人染疫 演職員「閉環」3周不能回家

TVB總經理曾志偉表示，接下來電視台將進行為期三周的封閉式拍戲，演員一切起居都要在電視台完成。（中通社）

香港 近日疫情 嚴峻，TVB電視台也出現超過500位員工確診，總經理曾志偉表示，電視台接下來會採取「閉環式」拍攝長達3周；但他強調，目前極少數人在TVB電視城感染，因為進入電視台前，每人都需進行檢測 。

香港01報導，香港第5波疫情失控，官方統計至今逾105萬人染疫，5683人不幸染疫死亡，TVB電視城也成娛樂圈重災區。去年擔任TVB總經理的港星曾志偉，認了TVB已逾500名員工染疫，電視台準備實施為期3周的封閉式拍戲。

他透露，由於近期香港天氣晴好，台裡將會在電視城的露天停車場搭建兩個大帳篷，男女員工各用一個，演員進入拍攝後不可以中途返家或外出接觸他人，飲食起居都要在園區內，直到港府宣布解除封城才會恢復到正常出入的情況。

另外，有關如何解決員工留宿的問題，曾志偉稱，TVB將於露天停車場搭建兩個大帳篷，一個給女生一個給男生，演員們中途不能回家也不能接觸外人，一切起居都要在TVB的電視城內完成。

至於外傳TVB因為疫情被迫停工，導致劇組損失超過140萬美元，曾志偉則笑稱，各行各業都有損失。