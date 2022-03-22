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東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

吳尊棄汶萊豪宅 全家搬450公斤行李高調遷上海

娛樂新聞組╱綜合報導
吳尊宣告全家遷居上海。 (取材自微博)
吳尊宣告全家遷居上海。 (取材自微博)

台灣偶像團體出身的藝人吳尊，過去帶著一雙兒女參加大陸節目「爸爸去哪兒」後受到當地觀眾喜愛，近幾年事業重心都在中國大陸，最近受訪時更透露，計畫今年要讓孩子到大陸讀書，讓孩子學好中文；緊接著他就閃電宣告，全家人已經搬到中國了。

綜合媒體報導，吳尊2021年帶全家人飛往大陸，一邊接陸綜工作，又帶妻兒到處旅遊，當時曾傳出要移居上海，也在節目訪問時，透露打算為兒女找當地學校就讀。他和家人待了將近100天，2月中旬一度回到汶萊，並分享在豪宅隔離30的生活，沒想到隔離剛結束，又閃電宣布移居上海。

吳尊在微博發文，內容中提到一家四口已經搬到大陸居住，更意外曝光全家的行李，包含共450公斤、23箱的行李箱，並宣告：「是的，我們來了CN。新的生活新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶。」正式移居上海。

發文一出引來眾多大陸網友狂讚，而他也在留言區親自回覆網友：「說到做到，要讓小朋友好好學中文」、「感謝你們的熱情，好溫暖」、「中國有很多的好…請你相信自己的祖國有多強大」。此外，也有網友誇讚吳尊搬家火速，而他則回「時間不等人啊」。

原來早前吳尊一家大小返回汶萊只是收拾行李，總共收拾了23箱行李，總共450公斤，吳尊謝謝NeiNei和Max的協助搬行李，說一家團結就是力量。汶萊出生的吳尊，曾表示自己祖籍是安徽，因為爺爺是從中國金門移民到汶萊，所以自己是中國人。

吳尊全家扛450公斤行李搬住中國。 (取材自微博)
吳尊全家扛450公斤行李搬住中國。 (取材自微博)

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