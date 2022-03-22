美貌女神還是落魄大媽？范冰冰洩40歲真面目
女星范冰冰2018年因陰陽合約逃稅案而淪劣跡藝人，重創演藝事業，近期她到南韓爭取演出機會，卻被拍到亂髮憔悴的模樣，遭到毒舌網友的批評。事隔數周，范冰冰又在社群媒體上傳一張近照，顏值和身後的背景備受網友熱議。
綜合媒體報導，范冰冰眼見自己在中國的演藝事業難以翻身，便積極向外尋求復出機會，今年2月被南韓媒體揭露人在當地客串由姜河那與李裕英主演的JTBC電視劇「Insider」，詮釋的角色未公開，不過已在南韓論壇掀起正負評。
南韓路人月初拍到范冰冰在大街上穿著樸素、亂髮失神的落魄模樣，遭網友留言攻擊「根本就像大媽」。但事實上該照片是范冰冰在街頭拍片的劇中造型。
事隔數周，范冰冰在Instagram曝光近照，照片中的她人面向南韓的漢江，轉頭看著鏡頭，畫面相當唯美，看不出來她的年紀已經40歲，美貌再度引發熱議。
范冰冰在IG寫道：「The evening of the Spring Equinox（春分的傍晚）」，畫面中的她微靠在欄杆，光線正好灑在她45度角的臉龐，襯托濃眉大眼、高挺鼻樑及櫻桃小嘴，高顏值再度引起網友讚嘆，紛紛留言「姐姐太美了」、「Beautiful」、「這一回頭，我看到了多少風情」。
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