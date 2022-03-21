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章子怡加盟王牌 曬旗袍照「許久未扮上了」

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡曬出身穿亮片旗袍、十分復古的造型照。（取材自微博）
章子怡曬出身穿亮片旗袍、十分復古的造型照。（取材自微博）

女星章子怡近幾年並沒有多少作品，近日參加了最新一期的「王牌對王牌」，還曬出身穿亮片旗袍，造型十分復古的造型照，配文：「許久未扮上了…懷念」，引起網友圍觀，留言「同款懷念！希望還能在大銀幕看姐啊」、「好美！這狀態請連夜進組」。

綜合媒體報導，「王牌對王牌」第七季回歸後，節目已經播出到第四期，本期的主題是「王牌讀書會遇見麥家」，同時也把作者麥家請到節目中。

除了麥家的加盟，「王牌對王牌」第七季第四期節目中，還迎來了章子怡、黃景瑜、岳雲鵬、楊迪，他們將跟王牌家族同台，通過諜戰故事，了解麥家的故事，走進麥家的作品中。

節目主題不同，嘉賓的裝扮就會有所不同，第一期以古詩詞為主，嘉賓們的就穿著古裝登場，如今是諜戰主題，嘉賓們的服裝，也會貼近故事發生的年代。

本次遊戲是「王牌行動」，嘉賓中混入了「聽風者」、「看風者」以及「捕風者」，大家需要找出潛藏的臥底，這樣的遊戲很常見，但是嘉賓是章子怡、岳雲鵬、楊迪等人，這也讓遊戲變得更加有趣。

當題目出現汪峰「一起搖擺」歌曲的時候章子怡信心滿滿，沒想到居然將「所以」唱成了「不如」，最終接歌失敗，慘遭淋雨懲罰。

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