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陳浩民扮怪探 會讀心稱本色出演

記者陳慧貞／綜合報導
陳浩民（右）與韓星秋瓷炫從語言不通到打成一片。（圖／LiTV、艾迪昇提供）
陳浩民（右）與韓星秋瓷炫從語言不通到打成一片。（圖／LiTV、艾迪昇提供）

香港男星陳浩民主演古裝偵探劇「長安三怪探」，日前他接受訪問，提到劇中角色「獨孤仲平」懂得透過他人細微反應讀出心思，直言：「這個角色挺符合真實的我，本色出演也正是挑戰自我的好機會，格外喜愛。」

陳浩民有「不老男神」美譽。（圖／LiTV、艾迪昇提供）
陳浩民有「不老男神」美譽。（圖／LiTV、艾迪昇提供）

「長安三怪探」故事懸疑，觀眾隨著劇情推演，熱中扮柯南跟著追查「兇手」，陳浩民日前接受LiTV訪問，提到拍古裝懸疑劇之苦，坦言是「背台詞」，由於合作演員來自中、港與南韓的秋瓷炫，一開始眾人語言不通，花很長時間溝準備，不只要熟記自己台詞，連對方台詞也要記下來，「記得有一次，劇本整整三頁紙，得在半小時把6000字背下來，根本考驗功力，學校畢業後，大概就這次背得最快、最緊張了吧」，但也因此，演員們多了交流，劇組感情變得更好。

提到永遠的「六師弟」林子聰，陳浩民直呼早就將對方當親弟弟看，「我跟子聰真的合作很久，應該超過十多次了吧」，兩人默契十足，經常一個眼神、動作就知對方下一步，彼此還有共同喜好，愛看足球、愛吃美食。他說，拍「長安三怪探」時在象山影視城，旁邊就是漁港，「拍戲過程，我們天天都有一餐海鮮大餐，蠻過癮的」。

陳浩民的戲路廣，著名角色更是不少，曾詮釋金庸筆下的段譽，也演過濟公、孫悟空、哪吒等知名神仙級人物，他說對演過的每個角色都有感情，「能讓大家留下印象，我想，這代表我成功了，希望這些角色陪伴大家度過很棒的時光。」

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