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劉亦菲19歲嫩照露餡 竟愛喝兒童酸奶

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲19歲時的金鷹女神造型舊照，稚嫩美麗。（取材自企鵝號）
劉亦菲19歲時的金鷹女神造型舊照，稚嫩美麗。（取材自企鵝號）

一組女星劉亦菲金鷹女神造型的後台舊照近日釋出，照片裡的劉亦菲還是19歲的少女，面容稚嫩美麗，桌子上擺著喝了一半的兒童酸奶，網友紛紛感嘆：原來神仙姐姐也和我一個口味。

綜合媒體報導，劉亦菲以一張精緻臉蛋、五官和清新氣質，被網封為「神仙姐姐」，她日昨曬出多張踏青照，只見她現身在油菜花的田園中玩自拍，其中一張是劉亦菲拍下騎腳踏車的自己，她一頭長髮順著風往後飄逸，照片中，劉亦菲大方露出整張側顏，但仍無損她的高顏值，劉亦菲肌膚光亮白皙、五官精緻，畫面相當唯美，稱她是「神仙姐姐」一點都不為過。

劉亦菲天生麗質，網上日前還傳出野生劉亦菲搭高鐵照，只見劉亦菲低調戴著黑色口罩、坐在靠窗的位子，她低頭滑一下手機後就閉眼休息，而在網友拍下的無P圖中，劉亦菲一張瓜子臉，配上一雙濃眉大眼和挺鼻相當俏麗。

其實，劉亦菲不只無P照驚人，親民的她也不吝嗇公開素顏，日前她曬出素顏自拍照，還幽默寫下：「頭髮長好長了，哈哈」，躺在床上的劉亦菲肌膚狀態極佳，她還拍到身後刻著金邊、葉子花紋的床頭框，也讓劉亦菲的素顏自拍宛如公主般夢幻。

劉亦菲 口罩 手機

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