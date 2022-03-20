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男星戴「假肌肉」不敬業？ 任嘉倫被罵最慘

娛樂新聞組／綜合報導
張涵予拍攝「老炮兒」被誤傳穿假肌肉衣，事後他曬出健身照自清。（取材自微博）
張涵予拍攝「老炮兒」被誤傳穿假肌肉衣，事後他曬出健身照自清。（取材自微博）

人氣演員迪麗熱巴、任嘉倫主演的古裝仙俠劇「馭鮫記之與君初相識」終於開播，該劇預告發布時，就有眼尖網友扒出任嘉倫疑似穿「肌肉衣」，但任嘉倫並非首位穿「假肌肉」上陣的演員，張涵予、范世琦也都曾穿過。

新浪網報導，「與君初相識」爭議不斷，近日又傳出男女主角不用原聲，讓網友大酸「是配音員的臉替嗎？」，開播後的戲劇特效與服裝道具則收到「場景假、特效更是假到離譜」等負評，讓觀眾直呼「看不下去」。

此前任嘉倫被網友扒出疑似穿「肌肉衣」，讓一向有「古裝男神」封號的他罕見翻車，遭到不少網友吐槽。不過不管是劇方還是任嘉倫本人都沒有對這件事情回應，直到開播前劇方才在社交媒體上替任嘉倫「挽尊」，直言是為了人物設定才穿，引起不少觀眾不滿。

據報導，其實先前還有不少男星選擇了「造假」，范世琦接演的「青青子衿」中就被觀眾發現他的脖子和身上的膚色並不一致，事後范世琦還拿來自嘲。

范世琦也穿了假腹肌衣，本人也很有自黑的精神，在社交媒體上吐槽自己。（取材自微博）
范世琦也穿了假腹肌衣，本人也很有自黑的精神，在社交媒體上吐槽自己。（取材自微博）

同樣因「假肌肉」惹議的演員還有張涵予。張涵予在「老炮兒」飾演的「悶三兒」是個血氣陽剛的肌肉男，卻被爆出硬漢身材竟是貼出來的。

後來導演管虎發文澄清，表示「張涵予的胸肌跟腹肌都是真的」，為了演出每天還勤健身練肌肉，吃足苦頭；劇組釋出特殊化妝的花絮照片，是為了角色設定而在身上製作刀疤印記，不料被誤傳做假肌肉。

張涵予事後也在社交媒體上澄清，展示了自己的身材才讓這件事情慢慢淡下去。

網友酸，同樣是穿假肌肉衣，概念卻不可同日而語，有人留言「這完全不是假肌肉衣的鍋，而是『與君初相識』粗製濫造的特效、敷衍的場景讓觀眾喪失了對劇、對演員本身的信任感」。

張涵予自己在社交媒體上澄清，展示了自己的身材。（取材自微博）
張涵予自己在社交媒體上澄清，展示了自己的身材。（取材自微博）

肌肉 健身 導演

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