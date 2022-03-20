谷愛凌登雜誌封面 合影成龍想當「龍女郎」?

谷愛凌模仿蜘蛛人。（取材自微博）

中美混血滑雪女將谷愛凌 在北京冬奧 收穫兩金一銀，外型亮眼的她備受時尚 圈青睞，不僅成為多個奢侈品代言人，首個中國雜誌封面也出爐。谷愛凌日前曬出與成龍的合照，並曬出練拳擊的影片，引發網友猜測是否成為新一代「龍女郎」。

谷愛凌近日為中國時尚雜誌擔任封面人物，身高175公分的她在美國是業餘模特兒，拍起照來架式十足，還能凹出美感和颯氣。谷愛凌輕鬆駕馭四款不同風格的造型，一組照片中，谷愛凌一身全黑，模仿起「蜘蛛人」經典蹲地動作。

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自Instagram）

谷愛凌先前曾在Instagram分享一張和成龍的合照，更透露正跟成家班練拳，夢幻聯動引發網友關注。

成龍瞇著眼睛笑容親和，用手指著谷愛凌，谷愛凌則比出大拇指，兩人乍一看顯得十分親密，有趣的是，成龍另一隻手並沒有搭上谷愛凌的肩膀，看來或多或少還是受到日前輿論質疑他與南航空姐合照過於親密的影響。

谷愛凌更新的練拳影片中，只見她出拳速度快又有力，有網友發現對打的教練來頭不簡單，竟是成龍「成家班」特技團隊中的工作人員，讓網友們都在評論區表示好奇，難道谷愛凌打算進軍電影圈嗎？

谷愛凌在未奪金牌之前，成龍已經公開看好她，表示自己最喜歡北京冬奧的是雙人滑冰同跳台，在眾多參賽選手中他則只記得谷愛凌一個：「尤其是我們幾個，名字忘了。我就記得一個谷愛凌，希望我們的健兒拿多一點獎。」