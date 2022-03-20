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張藝謀雪中鍛煉 每天快走五公里

娛樂新聞組／綜合報導
張藝謀分享自己外出運動的影片。（視頻截圖）
張藝謀分享自己外出運動的影片。（視頻截圖）

71歲導演張藝謀在冬奧會和殘奧會開、閉幕式連軸轉的情況下，近日終於能好好休息，工作室曬出張導外出運動的影片，他透露自己每天都會快走五公里，不過影片中雪勢很大，張藝謀臉部顯得格外消瘦，整個人有些許佝僂，身體狀況成了網友們關注的重點。

網易娛樂報導，張藝謀工作室分享了張藝謀在風雪交加的天氣出門運動的視頻，只見周圍一片白霧茫茫，天氣有些惡劣，但張藝謀沒有受太多影響，步伐依舊迅速有力。不僅速度沒有減慢，張藝謀還能分出精力來講話聊天，直言「只有身體好了才能夠為國家做貢獻」，他走路時步伐堅定有力，胳膊也會跟隨著腳步一起擺動。

張藝謀表示每次快走的時候都會保持中高速，因為長期堅持運動所以他的精神狀態和身體狀況都很好。

張藝謀手上還拿著一頂太陽帽，他說之前都是用來遮太陽，不過拿來擋雪也是一個不錯的選擇。他透露自己「每天風雨無阻，都會快走五公里來鍛煉身體」，背影看起來十分堅定，隨後，張藝謀感謝殘奧會工作人員的辛苦付出，稱工作人員辛苦了很長的時間，「殘奧會結束後終於可以睡個好覺了」。

只不過，或許是勞累多天的原因，張藝謀的臉上略顯疲憊，黑眼圈也有些嚴重，身上落滿了雪，連睫毛也被雪覆蓋住了。

影片一出後，有細心的網友發現張藝謀身上穿的羽絨服是第29屆奧運會的服裝，留言說「張藝謀真是太節儉了」。

取材自YouTube Forest_sh

導演 奧運

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