央視美女馬凡舒樂當「鏟屎官」 馬甲線惹人羨

馬凡舒抱著一隻小貓咪，對著鏡頭甜甜的笑，眼神中充滿喜愛之情。（取材自微博）

央視美女馬凡舒日前在社交平台上曬出她私下的生活照，只見她穿瑜伽褲秀大長腿，馬甲線明顯讓網友羨慕，也見她健身 、手工、主持樣樣拿手，引起熱議。

蓋飯娛樂報導，照片中，馬凡舒的面前擺放著畫板，手中拿著簇絨槍，專心致志地研究構圖。桌子上放著她喝完了的水果茶，掉落的線以及包，顯得十分雜亂。

從身後的背景可以看到，馬凡舒應該是在外面的工作室，而不是自己的家裡。除了做手工外，私下的馬凡舒還是一個「鏟屎官」，她懷中抱著一隻小貓咪，對著鏡頭露出甜甜的笑容，眼神中充滿喜愛之情。

席地而坐的馬凡舒胳膊上帶著幾塊錢的皮筋，褲子上還沾有貓毛，使她看上去很接地氣。當有貓咪跟她玩耍時，馬凡舒還會輕輕地撫摸小貓的頭，並配文稱「向貓勢力低頭」。

報導指出，馬凡舒是健身愛好者，身穿運動內衣搭配瑜伽褲的她露出馬甲線，一雙大長腿又細又直。雖然她的穿著簡單，但又不失時尚氣 質，手中高達上萬元的手機 也成了網友們關注的重點。

馬凡舒日前在社交平台上曬出她穿瑜伽褲秀大長腿。（取材自微博）

但她這次曬出的照片中，最吸引人注意的還是鑰匙扣上的金墩墩。冬奧會上的冰墩墩可謂是一物難求，當時不少明星都曾曬出冰墩墩的照片，惹得網友們羨慕不已，更別說價格不菲的金墩墩。

馬凡舒曬出的照片中，鑰匙扣上的金墩墩最吸引人注意。（取材自微博）

據悉，金墩墩的售價約為33950元人民幣（約5300美元），一上市便被大家瘋搶，但能夠購買到的人卻只有少數。不少網友看見她曬的照片後，紛紛在評論區留言稱馬凡舒行為太土豪了，可見，大家是有多麼的羨慕。

馬凡舒畢業於中國傳媒大學，在校時她便開始主持體育節目，進入央視主持後更是與許多知名的前輩合照，憑借其超高的顏值和主持功底收獲了不少關注。

馬凡舒登上央視春晚的舞台，當時的她只有28歲。（取材自微博）

2022年馬凡舒登上央視春晚的舞台，當時的她只有28歲，工作經驗也並不算多，可以說是央視春晚歷史上年齡最小的主持人。但馬凡舒在整個主持過程中卻沒有出現任何差錯，反而表現得落落大方，絲毫不輸身旁的前輩，這讓許多人都對她刮目相看。馬凡舒在春晚後也成功出圈，她的名字也被更多的觀眾所熟知。