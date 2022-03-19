海哈金喜曬李亞鵬合照 甜喊「32歲生日最快樂」

海哈金喜曬出與李亞鵬的室內寫真照，她身穿彝族服裝與身穿黑色西裝的李亞鵬併排而坐，很有夫妻相。（取材自微博）

李亞鵬的新婚妻子海哈金喜3月18日歡度32歲生日，當晚，海哈金喜在短視頻平台發出動態為自己慶生，甜蜜的氛圍讓粉絲稱羨，紛紛在評論區送上祝福。

網易娛樂報導，海哈金喜寫道：「還有什麼比這個生日更快樂的嗎？happy birthday to me。是的，對於此時的人生階段來說，嫁給自己所愛的人，擁有一個幸福美滿的家庭，還剛剛成為母親，這當然是最幸福的了。」

海哈金喜又曬出自己與李亞鵬的室內寫真照。照片中她身穿彝族服裝與身穿黑色西裝的李亞鵬併排而坐，倆人笑靨如花很有夫妻相。

李亞鵬和海哈金喜迎來愛的結晶。（取材自微博）

報導也提到，另有照片是二人相向站立，海哈金喜將頭埋在李亞鵬脖子處，李亞鵬做一個西北漢子，被需要的感覺即刻爆發，小手拉著老婆的大拇指，細節滿滿充滿愛意。

粉絲紛紛在評論區送祝福：因為愛情，李亞鵬又年輕了，這麼多年來，終於看到李亞鵬發自內心真正開心晴朗的笑容，祝福你們永遠幸福。李亞鵬日前貼出一則動態，也曾讓網友們紛紛送上祝福。

其實倆人在一起有兩年多了，數次被拍到深夜一起回家。今年3月初，李亞鵬還被拍到陪著嬌妻一起去醫院做產檢。後來二人又步行去附近的麵館吃飯，其中海哈金喜特意在麵湯裡加了不少醋。用傳統觀念「酸兒辣女」來推測，或許生的孩子是兒子吧，終於圓了李亞鵬有兒子的夢想。

二人的戀情被曝出後，一直有網友覺得海哈金喜是高攀了。海哈金喜小李亞鵬19歲，涼山州的彝族姑娘，初中畢業後就來北京 做了模特和演員。

不過海哈金喜確實是美人胚子，15歲的時候參加選美比賽，曾被評為九大美女之一，15歲的時候就獲得了世界旅遊小姐的冠軍，而她的父親則是知名作家程江。

從去年開始，海哈金喜便融入到李亞鵬的家庭，與李嫣 相處的十分融洽。此前李亞鵬曾表示：「沒有給我的孩子一個完整的家庭，這是我一生都無法在女兒面前迴避的一次失敗。」如今娶了海哈金喜還有了兒子，多多少少彌補了人生的遺憾。