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離婚後兩樣情 劉愷威隻身搭地鐵 眼眶泛紅

娛樂新聞組／綜合報導
劉愷威低調坐地鐵，現身街頭神情落寞眼眶泛紅。（視頻截圖）
劉愷威低調坐地鐵，現身街頭神情落寞眼眶泛紅。（視頻截圖）

男星劉愷威和楊冪離婚後就很少在螢光幕前現身，原本的當紅小生變成如今變得默默無聞，不過他仍經常在社交平台上曬出自己的出行vlog，日前他更新社交平台動態，分享在北京的一天生活。

蓋飯娛樂報導，劉愷威配文寫道「黑夜裡習慣黑暗，消逝可能存在的落寞」，影片則是劉愷威戴著口罩現身北京的某個地鐵站，他雙手插兜站在站台前，身旁人來人往，他的身影顯得有些孤獨。

影片中，劉愷威還到一家烤肉店用餐，發現有人獨自就餐時，更大方邀請對方拼桌，只見他專心地聽著對方講話，相處就像是老友一般，絲毫沒有明星架子。

不過晚餐結束後，劉愷威站在北京的街頭，他取下口罩，看著過往的行人和車輛，雙手放在嘴巴前，鏡頭拉近時可以看到，劉愷威的眼眶泛紅，神情很是落寞。

隨後，劉愷威來到一家吉他店購買設備，當他坐在店外聽著別人彈吉他時，外面一片漆黑，劉愷威表示「黑夜裡習慣黑暗，消逝可能存在的落寞」，從他的言語中就能感受到劉愷威的情緒很是低沉。

粉絲們看見動態後都在評論區留言，劉愷威也會耐心回覆，並約定好疫情過了就見面，讓粉絲相當暖心。

北京 口罩 地鐵站

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