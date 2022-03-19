舒淇早知「華燈」兇手 同框林熙蕾、楊謹華取暖

舒淇（左起）曬閨密照，和林熙蕾、楊謹華一起快樂聚會。（取材自Instagram）

Netflix熱播華劇「華燈初上」第三季大結局終於播出，殺害蘇媽媽（楊謹華飾演）的兇手和真相也終於水落石出。女星舒淇貼出與好友林熙蕾、楊謹華合體聚會照片，女神同框掀起關注，不過網友見了照片卻全部歪樓，在貼文底下留言猛問「蘇媽媽說兇手是誰了嗎？」

貓眼娛樂報導，舒淇在社交平台曬出和閨密林熙蕾、楊謹華一起聚會的照片，三位女神皮膚白到發光，無論是身材還是顏值狀態都依舊保持在巔峰時期。

楊謹華近來因「華燈初上」再創事業高峰，殺青後飛往中國接拍新作品，楊謹華日前受訪時直言，自己沒有年齡的壓力，希望今後可以拍攝更多40+女性的優秀作品。

ETtoday報導，閨密三人時隔一年多才又見面，開心合影外，舒淇也感性寫下「今日之後又各奔東西，願大家永遠健健康康、平平安安、努努力力、開開心心，人不在一起沒關係，最重要的是心相近」，好感情表露無遺。

舒淇許久沒在公開場合露面，此前她透露自己在家中休息幾乎天天追劇，也是「華燈」的忠實觀眾，更常在Instagram分享追劇心得。照片公開後，網友驚喜留言「好美喔妳們」、「三個我都愛的大美女」、「美女都是跟美女交朋友的」，此文也釣出好友林心如 ，直呼很想念她們。

不過「華燈初上」終於揭曉兇手身分，面對影迷瘋狂詢問，舒淇似乎透過閨密特權，已經提前得知結局，還在留言炫耀：「我已經知道兇手是誰了！」立刻被影迷虧說「快點告訴成哥讓他破案」。