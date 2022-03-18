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張國榮離世19年 代表作重返銀幕

娛樂新聞組／綜合報導
已故影星張國榮在經典電影「霸王別姬」飾演程蝶衣。（圖：甲上娛樂提供）
已故影星張國榮在經典電影「霸王別姬」飾演程蝶衣。（圖：甲上娛樂提供）

已故香港影星張國榮影視歌三棲有卓越成就，為緬懷張國榮身影，片商舉辦「榮情蜜意」張國榮影展，張國榮主演的經典電影「霸王別姬」、「胭脂扣」及「英雄本色」將重返大銀幕，4月1日全台上映。

中央社報導，張國榮2003年4月1日晚上因抑鬱症墜樓，享年46歲。至今離世近19年，仍讓影迷懷念不已。

「霸王別姬」由張國榮及演員張豐毅主演，透過張國榮飾演的程蝶衣的執著，投射出大時代轉變，曾摘下坎城影展金棕櫚獎及金球獎最佳外語片等，被「時代雜誌」選為「全球百大不朽電影」，英國廣播公司（BBC）稱許「百大經典外語片」。

「胭脂扣」由張國榮和演員梅艷芳主演，導演關錦鵬曾說，當時梅艷芳認為與張國榮才能有獨一無二的火花，主動推薦張國榮演出十二少，「梅艷芳跟張國榮在綺紅樓抽鴉片的那些身體接觸，梅艷芳都是直接放開來演。」原著作家李碧華見到張國榮後，也主動添加戲份。

「英雄本色」由導演吳宇森執導，演員狄龍、周潤發和張國榮主演，當年上映就打破香港票房紀錄，台灣與韓國掀起警匪片狂潮，張國榮演唱的主題曲「當年情」也成為經典。

梅艷芳 坎城影展 導演

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