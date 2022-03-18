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張學友搭檔謝霆鋒 時隔6年重返影壇

娛樂新聞組／綜合報導
張學友時隔六年重返影壇，將和謝霆鋒合拍新片。（取材自微博）
張學友時隔六年重返影壇，將和謝霆鋒合拍新片。（取材自微博）

香港第五波疫情來勢洶洶，很多電影從業者都已經失業，為了打破困局，並為香港電影界注入活力，謝霆鋒特地於上個月冒著疫情祕密返港，籌備英皇的新電影「海關戰線」（暫名）；電影中還會加入另外一名巨星，他就是闊別影壇長達六年的張學友。

綜合媒體報導，港星張學友和謝霆鋒即將合作新片「海關戰線」，內容敘述聯手揪出走私案幕後的軍火商，天王張學友重返影壇搭檔謝霆鋒，助電影幕後工作人員渡難關，備受外界矚目。

據悉電影將於近日開鏡，由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任男主角兼任武術導演，除了兩大巨星合演外，女主角也十分有看點。據悉，女主角是今年有望角逐香港電影金像獎影后的劉雅瑟，三位藝人聯合打造，外界認為這部電影會給香港電影界帶來新生的希望。

據了解，謝霆鋒原定準備開拍有關寵物的電影，因受疫情影響開鏡日期不停延後，最終更無限期押後。

近兩年疫情使得整個香港從業人員遭到重創，不過對於張學友來說，疫情使得他的生活變得十分有規律。他不但經常和寵物為伴，甚至連洗衣機、洗碗機的清潔整修，以及洗衣機的水溫等生活細節，都能夠一一掌握，而且還學會了炒飯、煮麵等廚藝。

其實早在去年底，張學友接受採訪時就曾透露，會拍一部新戲，但讓人沒想到的是居然搭檔謝霆鋒，看來明年的大銀幕電影又有看點了。

疫情重創香港電影業生計，張學友拍「海關戰線」助幕後渡難關。（圖：環球音樂提供）
疫情重創香港電影業生計，張學友拍「海關戰線」助幕後渡難關。（圖：環球音樂提供）

電影 謝霆鋒 疫情

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