汪小菲罕見談感情 「男人不能只靠一張嘴」

汪小菲喝茫開直播，罕見談感情觀，認為「男人不能只靠一張嘴」。（取材自抖音）

大S 日前官宣二度結婚，前夫汪小菲 意外神隱不出聲，網友們繼續抨擊他與張穎穎的戀情是婚內出軌，張穎穎曾出面切割汪小菲，次日汪小菲不得已只好出聲「祝福徐熙媛幸福」。日昨汪小菲首度現身直播帶貨，網友們留言區瘋狂問大S再婚的事，還有網友酸他開直播帶貨是為了蹭熱度，而他的回應也讓許多網友跌破眼鏡。

汪小菲現身直播帶貨，直播間引來近20萬網友看戲，畫面中汪小菲看起來相當疲憊、憔悴，有眼尖網友更發現他似乎是喝了酒才上直播。直播一開始還一直要網友們刷禮物，說了半天沒人理，一旁的助理才趕緊刷個禮物給汪小菲。

汪小菲（左）自從與大S離婚後，相關話題仍一直未平歇。（取材自微博）

直播中，汪小菲滿臉鬍渣，有網友好奇詢問，他則透露剛好休假不想刮鬍子，坦言自己形象沒有外界想像中來得斯文，私底下還是有不修邊幅的時候，笑稱自己是個北京爺們兒。此外，他也意外透露自己還有點社交恐懼症。

隨後，有網友留言說：「大S要去吃南韓 泡菜了，馬上嫁到南韓，你還不把她追回來？」汪小菲則回：「兩口子相處真誠最重要！」隨後似乎是怕網友誤會，他接著補充：「你們別多想，說的不是我」。

此外，有網友留言汪小菲蹭熱度，他一聽則回：「一個傻Ｘ說我蹭熱度！我蹭誰啊？別逗我了，誰蹭誰啊？」並不斷嘆氣：「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴，兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」話中似乎有話，但他最後則強調要網友們別亂猜測這段話。