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沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

娛樂新聞組／綜合報導
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

已故藝人「肥肥」沈殿霞及鄭少秋的女兒鄭欣宜（Joyce）以生酮飲食法三個月成功減去20磅，日前她在IG分享近照時，除了身形、臉型引起話題之後，神祕男更引起不少揣測，有人指神祕男為外藉髮型師Benjamin，近期不時與鄭欣宜在IG有互動。

香港01報導，有讀者向媒體爆料指欣宜的鄭新歡是The Floristry的老闆Derek，比鄭欣宜年長約4歲，她入行至今，身邊一直不乏追求者，前男友或緋聞對象皆是不錯對象，爆料人士指Derek年約38歲，口才了得，估計Derek以內涵奪取欣宜歡心。

此外，台北中國時報報導，鄭欣宜今年5月30日將滿35歲，先前媒體報導，沈殿霞訂下遺囑，要求女兒35歲後才能完整動用財產，如今距她能用遺產僅剩兩個多月。

近年港媒報導，鄭欣宜雖然有著明星父母，私下經濟條件卻不優渥，還曾一度入不敷出，戶頭僅剩約28元港幣（約3.5美元），原來全因沈殿霞當年的用心良苦，她擔心女兒年紀小小突然有了大筆財產就不去工作，變成懶人，便請律師訂下遺囑，要求鄭欣宜滿35歲才能動用沈殿霞港幣6000萬元（約767萬美元）全數遺產，而35歲前只能從中每月領2萬港幣。

對此，鄭欣宜去年受訪，表示每年聽到關於遺產的報導都覺得很搞笑，「由20幾歲開始講到30歲，現在又講，但無所謂，不影響我的工作，我都是繼續做好自己的事」，而她看來早就麻木了，感覺是外人把這件事看得太重要，她還是繼續唱她的歌、努力工作，沒急著用媽媽剩下的這筆錢。

香港 緋聞

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