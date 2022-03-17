功夫演員劉家輝中風癱11年 66歲獨居養老院

劉家輝(右)住在養老院這些年，樊亦敏(左)前往探望。（視頻截圖）

香港 第五波新冠疫情失控，多家養老院 都不幸染疫，66歲的功夫演員劉家輝自2011年起就一直住在養老院，近日他在院中跟工作人員的合照曝光，身材雖然消瘦，但精神看起來還不錯。

網易娛樂報導，劉家輝多年前透過好友樊亦敏安排住進養老院，樊亦敏有空的時候會去看望他，近期很多住在養老院的老人都確診，所以有粉絲忍不住為劉家輝擔心。

幾天後，養老院提供香港媒體劉家輝近照，只見66歲的他，頭發花白，身體瘦弱，但精神很好，眼睛明亮。他身邊站著三個工作人員，氣氛很開心，還不忘在鏡頭前比愛心。

報導說，從小練就一身好功夫的劉家輝，曾在周星馳電影「唐伯虎點秋香」中扮演殺人書生，在李若彤古天樂版「神鵰俠侶」中扮演金輪法王，多年來憑著身手演技塑造出一個又一個角色。

沒想到身體健康的劉家輝2011年突然中風 癱瘓，生活不能自理。入院治療後，他的妻兒只關心他的錢，不願意管他，而他的助手則趁人之危，悄悄轉移了他的幾百萬積蓄。幸運的是，很多圈內的朋友都很關心他，尤其是樊亦敏，請了一名律師幫助劉家輝追回存款。

在養老院一住多年，除了樊亦敏之外，其他演藝人員也經常看望劉家輝，如歐陽震華，陳榮峻等人。每次遇到這些朋友，他都很開心，笑得很燦爛。