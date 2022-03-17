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宏蕾台北視訊開庭 王力宏寫信謝粉絲

記者林士傑╱綜合報導
王力宏自爆發婚變後就神隱。(取材微博)
王力宏自爆發婚變後就神隱。(取材微博)

王力宏李靚蕾婚變後幾乎反目成仇，近來持續打離婚官司，李靚蕾向台北地方法院聲請酌定未成年子女權利義務行使負擔，台北地方法院受理後在17日上午開調解庭，雙方及委任律師以視訊方式開庭。

據悉王力宏非常思念小孩，但神隱期間也沒忘記支持他多年的粉絲們，特別寫信給越南粉絲會，內容以中、英文寫說：「祝OurHome Vietnam 16歲生日快樂！感謝你們的不離不棄，有了你們的陪伴，無論前路多少風雨，我都會迎難而上！」他去年發表聲明表示會暫時退出演藝工作，但信中貌似透露出自己不畏懼任何困難，將會繼續前行，看來已做好復出準備。

綜合媒體報導，王力宏先前被「蕾神之槌」毀盡形象，已經神隱3個月未現身，就連微博也留在2021年12月20日的「道歉文」，不過王力宏粉絲後援會16日驚喜發布王力宏寫給粉絲的信：「我會迎難而上！」令粉絲心疼又窩心，似乎也成為復出宣言。

王力宏除了祝福越南「OurHome」粉絲會成立16周年，同時也祝福粉絲會成立18周年的澳洲、紐西蘭粉絲18歲生日快樂：「感謝一路上有你們，你們給予我力量，讓我無懼風雨，擁有永不言棄的勇氣和堅定！」除了卡片特別設計成該國的標誌性圖像，文末還附上簽名及笑臉，令粉絲相當驚喜。

王力宏特別寫信給越南粉絲會。(取材微博)
王力宏特別寫信給越南粉絲會。(取材微博)

王力宏 李靚蕾 越南

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