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港姐郭羨妮下嫁11年超幸福 把公婆當孩子寵

娛樂新聞組╱綜合報導
前香港小姐郭羨妮嫁人11年，不僅把家庭打理得井井有條，還將公婆當孩子寵。(中通社)
前香港小姐郭羨妮嫁人11年，不僅把家庭打理得井井有條，還將公婆當孩子寵。(中通社)

37歲前港姐冠軍郭羨妮11年前突然官宣結婚，引發輿論嘩然，因為她嫁的老公朱少傑既非富豪，也非明星，而是一個籍籍無名的河南農村青年。郭羨妮自備婚房下嫁11年後，不僅把家庭打理得井井有條，還將公婆當孩子寵。

網易娛樂報導，中英混血、曾獲香港小姐及華裔小姐冠軍的郭羨妮，學歷高，顏值高；而朱少傑只是一名外表無奇、無房無車、從小在少林寺習武的武術指導。兩人當時的結褵，讓外界跌破眼鏡。

11年過去，當初女強男弱、不被外界看好的姐弟戀，攜手走過11年婚姻，一家三口平凡又甜蜜。

據報導，郭羨妮當初在橫店拍「宮鎖心玉」，而朱少傑是武術指導，兩人戀愛僅三個月，朱少傑就向郭羨妮求婚；第二年，就踏上紅毯結婚。

結婚時朱少傑沒有房子，郭羨妮就花500萬港幣（約美金63.9萬）在香港購置婚房；婚後到公婆家時，就一起做飯、嘮家常。公婆住慣農村，任郭羨妮怎麼勸說，也無濟於事，於是她乾脆在鄭州自己買的房子附近另外買了一套房子給兩老居住。她不但定期給老人打掃衛生，還叮囑公婆多去公園散心，簡直把老人當孩子寵，樂得老人逢人就誇媳婦賢惠孝順。

報導說，郭羨妮不僅把家庭打理得井井有條，讓朱少傑全力打拚事業，郭羨妮還利用自己多年的演藝資源，幫助丈夫從一名普通的武術指導成長為一名導演

香港 導演 河南

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