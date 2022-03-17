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郭晶晶育兒不溺愛 1款兒童椅洩豪門財力

娛樂新聞組╱綜合報導
郭晶晶婚後過日子不圖奢華，不過一款兒童座椅意外洩露驚人財力。（視頻截圖）
郭晶晶婚後過日子不圖奢華，不過一款兒童座椅意外洩露驚人財力。（視頻截圖）

跳水皇后郭晶晶剛霍啟剛結婚至今十年，育有一子二女，一家五口生活幸福愉快。

香港01報導，霍啟剛出身香港名門，家族身家估計最少300億元(港幣，下同，約38.5億美元)，居於清水灣價值1.6億元的獨立豪宅，郭晶晶婚後過著豪門少奶奶生活，但兩人未追求奢華享受，日子過得相當實在，甚至被譽為「最樸實的豪門夫妻」。據悉，霍啟剛的豪宅亦沒有超豪裝潢與華麗擺設，客廳採用米白色布置，一旁櫃子上放滿孩子的玩具，和一般家庭無異。

不過，郭晶晶早前於社交網分享新買的兒童汽車安全座椅，表示這是她的新寵，結果無意中洩露霍家的驚人財力。有眼尖網友發現這款兒童座椅價值近5000元，並非一般財力的家庭買得起。

報導指出，夫妻倆教育小孩亦奉行貼地政策，即使有私人司機，仍會帶孩子坐巴士，兩人的育兒理念是要捨得讓孩子吃苦。郭晶晶與霍啟剛曾帶孩子體驗農耕生活，一起插秧，讓孩子明白糧食得之不易，從小培養惜食的習慣。

他們還有會讓孩子幫忙洗車、做家務打掃屋子、參與慈善活動，一家人享受天倫之樂的同時，亦為孩子灌輸正確的價值觀。郭晶晶曾透露，雖然家中有保母，但她都會親力親為照顧孩子，並希望以身教來讓小孩潛移默化。

霍啟剛(右)和郭晶晶婚後很恩愛。(取材自微博)
霍啟剛(右)和郭晶晶婚後很恩愛。(取材自微博)

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