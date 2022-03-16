香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

郭富城越老越有型。（取材自微博）

在80、90年代香港電影 鼎盛的時候，出產的男神可謂多不勝數，最近網友票選出近30年香港男神排行榜，陳冠希只排第十，而第一名是亞洲圈觀眾心中的最經典男星。

張國榮至今仍是大眾心中的一代美男。（取材自微博）

香港01報導，公認帥哥的陳冠希年輕時風靡萬千少女，但後期負面新聞多，在排名中只有第十。第九位是吳彥祖，雖然吳彥祖近年已慢慢淡出香港銀幕，不過網友依然沒有把他忘記，每每有消息仍衝上熱搜。

謝霆鋒獲選第八位，1996年出道的謝霆鋒當年還很青澀，不過越老越有味道，比起陳冠希現在的老態，他更加凍齡。第七位是鄭伊健，鄭伊健以「古惑仔」電影系列的「陳浩南」一角廣為人知，大哥氣勢加上一般人難易駕馭的長髮，奪下眾多少女的心，之後還出演「風雲」系列、「中華英雄」等作品。

古天樂出道時曾是白嫩的小鮮肉。（取材自微博）

獲得第六名的是古天樂，其實出道時他曾經是白淨的小鮮肉，外貌標緻，是零死角的俊男，可稱為TVB史上最帥的小生；出道多年後他曬黑，改走硬漢形象，增添男人味。第五名郭富城是當年的潮流指標，許多人模仿他的髮型及穿著；他後來由歌手轉型為演技派男星，憑「踏血尋梅」奪下香港電影金像獎影帝。

在九○年代紅極一時的黎明獲得第四名，當時他連拍一個廣告都有極大的市場回響；後來正式在歌壇大放異彩，成為第一代情歌王子。

「發哥」周潤發 在本次排行榜獲得第三名，周潤發在1986年主演「英雄本色」，獲得空前成功，飾演「Mark哥」一角深入人心，並首次贏得香港電影金像獎最佳男主角。除了好演技、外型沉穩俊朗之外，平易近人的性格也是周潤發迷人之處，即使貴為香港電影界大哥，依然非常親民，深得香港人愛戴。

第二名是梁朝偉，他在電影「重慶森林」中飾演警察「633」，憑該角囊括金馬獎及金像獎影帝寶座。2021年他演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），雖是反派卻掀起美國到亞洲的討論旋風。

第一位則是「永遠的經典」張國榮，他至今過世已19年，但過往作品包括「霸王別姬」、「新上海灘」、「春光乍洩」等仍不斷重新上映，歷久彌新，成為話題2010年，張國榮還被美國CNN選為「史上最偉大的25位亞洲演員」之一。