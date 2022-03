香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

郭富城越老越有型。(取材自微博)

在80、90年代香港電影 鼎盛的時候,出產的男神可謂多不勝數,最近網友票選出近30年香港男神排行榜,陳冠希只排第十,而第一名是亞洲圈觀眾心中的最經典男星。

張國榮至今仍是大眾心中的一代美男。(取材自微博)

香港01報導,公認帥哥的陳冠希年輕時風靡萬千少女,但後期負面新聞多,在排名中只有第十。第九位是吳彥祖,雖然吳彥祖近年已慢慢淡出香港銀幕,不過網友依然沒有把他忘記,每每有消息仍衝上熱搜。

謝霆鋒獲選第八位,1996年出道的謝霆鋒當年還很青澀,不過越老越有味道,比起陳冠希現在的老態,他更加凍齡。第七位是鄭伊健,鄭伊健以「古惑仔」電影系列的「陳浩南」一角廣為人知,大哥氣勢加上一般人難易駕馭的長髮,奪下眾多少女的心,之後還出演「風雲」系列、「中華英雄」等作品。

古天樂出道時曾是白嫩的小鮮肉。(取材自微博)

獲得第六名的是古天樂,其實出道時他曾經是白淨的小鮮肉,外貌標緻,是零死角的俊男,可稱為TVB史上最帥的小生;出道多年後他曬黑,改走硬漢形象,增添男人味。第五名郭富城是當年的潮流指標,許多人模仿他的髮型及穿著;他後來由歌手轉型為演技派男星,憑「踏血尋梅」奪下香港電影金像獎影帝。

在九○年代紅極一時的黎明獲得第四名,當時他連拍一個廣告都有極大的市場回響;後來正式在歌壇大放異彩,成為第一代情歌王子。

「發哥」周潤發 在本次排行榜獲得第三名,周潤發在1986年主演「英雄本色」,獲得空前成功,飾演「Mark哥」一角深入人心,並首次贏得香港電影金像獎最佳男主角。除了好演技、外型沉穩俊朗之外,平易近人的性格也是周潤發迷人之處,即使貴為香港電影界大哥,依然非常親民,深得香港人愛戴。

第二名是梁朝偉,他在電影「重慶森林」中飾演警察「633」,憑該角囊括金馬獎及金像獎影帝寶座。2021年他演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),雖是反派卻掀起美國到亞洲的討論旋風。

第一位則是「永遠的經典」張國榮,他至今過世已19年,但過往作品包括「霸王別姬」、「新上海灘」、「春光乍洩」等仍不斷重新上映,歷久彌新,成為話題2010年,張國榮還被美國CNN選為「史上最偉大的25位亞洲演員」之一。