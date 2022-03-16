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迪麗熱巴虐戀任嘉倫 再演九尾狐放送回憶殺

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴新劇「與君初相識」飾演一名御靈師。（取材自微博）
迪麗熱巴新劇「與君初相識」飾演一名御靈師。（取材自微博）

「霸屏女神」迪麗熱巴將推出新作品，古裝神話電視劇「與君初相識」定檔在3月17日上映，男主角為人氣男星任嘉倫，兩人上演一幕幕甜寵畫面。雖然迪麗熱巴在劇中飾演御靈師，其實真身是半人半妖，在預告片中她再次化身九尾狐，重現「三生三世十里桃花」的觀眾集體回憶。

香港01報導，「與君初相識」講述迪麗熱巴飾演的「御靈師」紀雲禾，要馴服各種妖怪為己用，而她遇上任嘉倫飾演的半人半魚鮫人「長意」，一心想降服對方，但在相處期間日久生情。此時紀雲禾的養父馭妖谷主開始展露陰謀，而長意的族人也追殺而至，紀雲禾為救所愛爆發出九尾狐的力量，全劇充滿虐戀。

迪麗熱巴被稱為「娛樂圈勞模」，馬不停蹄於拍戲、出席綜藝節目及各大典禮。光是2021年，迪麗熱巴就演出了「長歌行」、「你是我的榮耀」、「與君初相識」、「恰似故人歸」、「安樂傳」；其中「長歌行」、「你是我的榮耀」已播畢，分別創下32.9億、33.7億的點播率。

「與君初相識」、「恰似故人歸」同為「馭鮫記」系列作品，被看好再創收視狂潮；而「安樂傳」被稱為是女版「瑯琊榜」，由迪麗熱巴、龔俊領銜主演。

迪麗熱巴 香港

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