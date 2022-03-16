眾星馳援吉林疫情 韓紅最慷慨、謀女郎捐50萬

劉浩存第一時間給家鄉捐款50萬。（取材自微博）

中國多個省分和地區近期疫情 升溫，其中確診數最高的就是吉林，不僅醫療團隊紛紛馳援，娛樂圈藝人也捐款捐物盡一份心力，包括吉林出身的資深藝術家張凱麗、小品演員小瀋陽、歌手李玉剛、演員宋曉峰以及新任「謀女郎」劉浩存。

張凱麗是長春籍演員，也是吉林長春吉林省紅十字會公益形象大使，在這波疫情中捐助100萬（人民幣，下同，約15.6萬美元）為老家抗疫作出貢獻；網友對此紛紛稱讚：「凱麗老師德藝雙馨，默默無聞的捐款，太感人了」、「疫情無情人有情，感謝所有幫助我們吉林省的所有人，祝你們好人一生平安」。

張凱麗曾憑「渴望」裡的「劉慧芳」一角暴紅，隨後參演「裸婚時代」、「咱們結婚吧」、「人民的名義」等多部大熱電視劇，獲得了「國民媽媽」的稱號。

張凱麗憑著「人民的名義」等多部大熱電視劇，獲「國民媽媽」的稱號。（取材自微博）

小瀋陽作為東北人，此次也為吉林捐款了200萬，是以個人名義捐款最多的明星。如今，小瀋陽作為大家最熟悉的東北二人轉演員，現在也開始轉型往大銀幕方向發展，還將成名的小品「不差錢」自導自演改編成電影 。

歌手李玉剛和演員宋曉峰，兩位都是吉林本地藝人，心繫家鄉的疫情並分別捐款了50萬。李玉剛工作室分享捐款50萬的票據並為家鄉加油：「吉林終有吉臨時，長春定復往常春。這份牽掛昨天已送達，願雲開霧散，春暖花開，吉林加油！」粉絲也紛紛獻出自己的愛心捐贈證書：「和李玉剛老師一起為吉林加油！」

謀女郎劉浩存作為現在最炙手可熱的00後女演員，也在第一時間給家鄉捐款50萬。劉浩存在北京 舞蹈學院時便是校花，年僅20歲時接連參演張藝謀兩部作品「一秒鐘」和「懸崖之上」，被張藝謀大讚「天生就是吃這行飯」。

韓紅在武漢疫情、鄭州水災時都有捐款。（取材自微博）

此外，歌手韓紅也在第一時間以慈善基金會的名義捐助500萬物資。其實，在過去每次有城市面對困難的時候，韓紅總是娛樂圈中響應最快的藝人，從當初最早武漢疫情爆發、鄭州水災等，都站在第一線。