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只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

娛樂新聞組／綜合報導
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

香港資深女星余安安在無綫（TVB）劇集「家族榮耀」飾演悲情角色，在現實中她的婚姻也不美滿，兩次結婚都以離婚收場；較令人印象深刻的是於1983年與周潤發閃婚，她事後也坦言後悔閃嫁周潤發。

香港01報導指出，余安安曾在節目中講述當時經過。余安安坦言周潤發出現的時候，自己正是事業高峰期，她表示當時工作很累，每天睡眠不足4小時，讓她頓生想找個人依賴的感覺。

余安安說：「和周潤發是拍『池女』時便認識，後來合作再遇上，他突然向我求婚，我當時覺得幾有feel，所以就嫁。」安安直言那一時衝動答應，兩人都知道彼此未準備好踏入婚姻，也看不見將來；報導指出。最終二人和平理智地分開，勇於承認及承擔錯誤。

安安指當時並沒有太傷心，明白離婚會再次轟動娛樂圈，但沒有理由因此摧毀自己一生幸福。

余安安的第二任丈夫是李萬祺，被問到離婚原因卻不欲多談，只謂：「因為一些女人都不能忍受的事情，需要離開，就要離開。」

安安當時為了兩個女兒，慎重用兩年時間考慮離婚，離婚後更為兩個女兒而復出幕前工作；余安安坦言離開一刻心情亦已復元，被問到現在的感情狀況，余安安表示一直未遇上對的人，自己至今仍然相信婚姻，。

年輕時的余安安憑著香香公主一角成名。（視頻截圖）
年輕時的余安安憑著香香公主一角成名。（視頻截圖）

周潤發 香港

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