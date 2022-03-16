從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

56歲香港 天王郭富城2017年娶了中國時尚博主方媛，「天王嫂」方媛不時會更新社交網站分享日常生活；近日抖音 流行貼出兒時照片，方媛也跟潮流貼上初中時期照片，她寫道：「國中上課時被叫出來拍證件照，記得太陽很大，所以看起來皺著紋，感覺作業還沒寫好的樣子。」

34歲的方媛的容貌被評為「不輸給線上女明星」，但不時都被網友質疑臉上曾加工過，而舊照一出讓網友紛紛稱讚她從小美到大、確實沒整形，還有人認為有點歐美混血感，大讚郭富城眼光好。

照片中長髮的方媛綁兩個馬尾辮，露出小巧瓜子臉，眼大鼻高五官精緻，可見從小已經是女神級人馬；網友們看了直呼學生時期的方媛有張初戀臉龐，大讚「以前就很漂亮，沒整容！」

過去從不認愛的郭富城，2015年在微博 貼出情侶牽手照，大方公開戀情；2年後，郭富城又打破不婚原則，迎娶方媛進門，小他22歲的方媛很快圓了天王當爸的夢想，生下兩個女兒讓郭富城「三年抱兩」。

方媛當年嫁給郭富城時震驚各界，由於容貌亮麗，也頻頻被挖出黑歷史，更被質疑整形；郭富城曾出面護妻強調是全天然，如今網友合成對比照，認為方媛小時候和現在的長相並沒有太大差別，也打臉質疑她整形的網友。