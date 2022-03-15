鄧倫逃漏稅遭罰1.06億人民幣 代言2小時火速被解約

鄧倫。(圖:GUCCI提供)

中國男星鄧倫爆出逃漏稅遭查，需追繳並罰款1.06億人民幣（約1666萬美元）。他發聲明認錯，表示在配合相關部門調查的過程中已深刻反省，會承擔一切責任，也會積極努力工作。

鄧倫個人微博 簡介寫的是「好好做人，認真演戲」，這時成了一句極度可笑的標籤。目前，鄧倫工作室微博賬號和鄧倫抖音 帳號已被封禁。

➤➤➤又抓到中國藝人偷稅 「楚喬傳」鄧倫被罰1.06億人民幣

鄧倫的醜聞來得毫無徵兆，中國電商 「雲米」下午2點官宣鄧倫為代言人，下午4點宣布解約，成為史上最倒霉企業，鄧倫也被網友酸是「2小時代言人」。

對於鄧倫逃稅一事，有粉絲表示「知錯能改」，不過大部分網友震驚直呼「自毀前程」，抑或憤怒喊封殺，直虧「努力工作！不會再有工作了吧」。外界也關注他是否會被官方定義為「劣跡藝人」。

鄧倫跟楊紫主演的「香蜜沉沉燼如霜」是仙俠劇的經典，鄧倫也憑藉此劇躋身一線，如今這部劇會不會因為他被下架，也讓網友很是擔憂。

如今爆出逃漏稅，雖然他發聲致歉，但網友多半不領情，雖有部分粉絲挺他知錯能改，會等他，但對他觸法仍感到相當痛心。鄧倫還有待播作品「夜旅人」、「畢業季」，或許也沒辦法播出。