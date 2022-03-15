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又抓到中國藝人偷稅 「楚喬傳」鄧倫被罰1.06億人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
鄧倫拍過不少電視劇。(圖:GUCCI提供)
鄧倫拍過不少電視劇。(圖:GUCCI提供)

中國又有藝人因為偷稅遭罰！據央視新聞，男星鄧倫涉嫌偷逃個人所得稅，15日遭上海市稅務局繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元人民幣（約1666萬美元）。

范冰冰鄭爽後，鄧倫成為中國近年第一個抓到偷稅的男藝人。經查，鄧倫在2019年至2020年期間，通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元（人民幣，下同），其他少繳個人所得稅1399.32萬元。

在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。

綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局依據相關法律法規規定，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。

范冰冰2018年因偷逃稅一事被查，最終被追繳稅款、滯納金及罰款共計近9億元。鄭爽2021年因偷逃稅，被上海稅務局行政處罰，連同追繳稅款、加收滯納金及罰款，總金額高達2.99億元。

29歲的鄧倫2012年因出演電視劇「花非花霧非霧」中的「徐浩」一角而嶄露頭角，正式進入娛樂圈；2017年憑藉「歡樂頌2」、「楚喬傳」以及參與真人秀「爸爸去哪兒」而累積大量粉絲；2018年，隨著主演的「一千零一夜」及「香蜜沉沉燼如霜」兩部作品的高收視，迎來演藝事業高峰。

鄭爽 范冰冰

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