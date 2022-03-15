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王祖藍與確診者同機要隔離 陳貝兒也受累

娛樂新聞組／綜合報導
「無窮之路」知名主持人陳貝兒與佤族雲南咖啡農合照。（取材自微博）
「無窮之路」知名主持人陳貝兒與佤族雲南咖啡農合照。（取材自微博）

無綫（TVB）高層王祖藍早前飛廣州工作，因為班機上有人確診，王祖藍因此被要求隔離；而受邀和王祖藍一起吃飯的「無窮之路」知名主持人陳貝兒也無辜受累，要隔離七天。

香港01報導指出，王祖藍早前率高海寧、王浩信、張振朗前往內地交流，四人先在綜藝節目「你好星期六」亮相後引起很大迴響，甚至帶動收視，可見TVB藝人在內地仍是相當受歡迎。日前，高海寧、王浩信、張振朗拍攝的另一真人騷「開播！情景喜劇」終於開播，三人連同吳啟華身穿機師與空姐制服出現在錄製現場，但就未見王祖藍蹤影。

有報導指出，王祖藍不見人的原因要因為要接受隔離！早前他在橫店拍完綜藝後，先飛到廣州工作，期間更相約陳貝兒與麥長青吃飯，但因為飛往廣州的航班有確診人士，同機的王祖藍，以及和王祖藍一起吃過陳貝兒與麥長青都要隔離七天，所以王祖藍未能返回橫店與王浩信一行人開拍「開播！情景喜劇」。

至於陳貝兒也是很無辜，報導指她本身已經不想太多外出應酬，但因為王祖藍的盛情難卻赴約，最終要被隔離七天；陳貝兒目前因為「無窮之路」的勢頭狂接商演，但現在一切都要先暫停，等隔離完畢再說了。

王祖藍與確診者同機要隔離。（取材自微博）
王祖藍與確診者同機要隔離。（取材自微博）

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