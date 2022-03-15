高雲翔捲性侵判賠5000萬 前妻董璇也躲不掉

高雲翔 （右）遭唐德影視求償5000萬，前妻董璇（左）的公司要負連帶責任。（取材自Instagram）

中國39歲男星高雲翔 2015年演出古裝劇「羋月傳」義渠王暴紅，卻在2018年赴澳洲 雪梨拍「阿那亞戀情」捲入性侵 案，官司纏訟2年雖獲判無罪，但形象墜落谷底，被片方唐德影視控告要求解約並求償近5000萬人民幣；如今一審判決出爐，高雲翔的前妻董璇的公司要負連帶責任。

網易娛樂報導 唐德影視公司近日發布關於累計訴訟、仲裁的進展公告，公告顯示唐德影視訴高雲翔違約案迎來一審判決。

判決明確以下幾點：一、高雲翔與唐德影視簽訂的電視劇「阿那亞戀情」演員聘用合同解除；二、高雲翔向原告賠償損失4885萬元及利息損失，違約金15萬元及律師費42萬元；三、由董璇控股的「藝璇公司」對支付義務承擔連帶責任。

據了解，高雲翔因2018年在澳洲拍攝「阿那亞戀情」時被控涉嫌性侵，儘管他被當地法院認定罪名不成立，但該事件的輿論影響並沒有因此消退。

高雲翔深陷性侵疑雲，事發前他拍畢的電視劇播出遙遙無期，惹惱投資公司；，唐德影視就以「高雲翔發生嚴重違反社會公共道德的行為，導致唐德影視對涉案電視劇商業運作時受阻並遭到損失」為由，向高雲翔索賠。

官司打了3年，近日一審判決出爐。

更慘的是，高雲翔前妻董璇的「藝璇公司」也需負連帶賠償責任，儘管兩人早已離婚，董璇仍無法徹底擺脫高雲翔。

值得一提的是，除了「阿那亞戀情」，高雲翔還有「驚天岳雷」「巴清傳」「探戈」「北上廣的四季沐歌」「不婚」等多部影視作品待播。