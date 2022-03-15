我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開戰後外國領袖頭一遭 波蘭等3總理搭火車訪基輔

紐約華府連續槍殺遊民 嫌犯15日清晨落網

高雲翔捲性侵判賠5000萬 前妻董璇也躲不掉

娛樂新聞組／綜合報導
高雲翔 （右）遭唐德影視求償5000萬，前妻董璇（左）的公司要負連帶責任。（取材自Instagram）
高雲翔 （右）遭唐德影視求償5000萬，前妻董璇（左）的公司要負連帶責任。（取材自Instagram）

中國39歲男星高雲翔2015年演出古裝劇「羋月傳」義渠王暴紅，卻在2018年赴澳洲雪梨拍「阿那亞戀情」捲入性侵案，官司纏訟2年雖獲判無罪，但形象墜落谷底，被片方唐德影視控告要求解約並求償近5000萬人民幣；如今一審判決出爐，高雲翔的前妻董璇的公司要負連帶責任。

網易娛樂報導  唐德影視公司近日發布關於累計訴訟、仲裁的進展公告，公告顯示唐德影視訴高雲翔違約案迎來一審判決。

判決明確以下幾點：一、高雲翔與唐德影視簽訂的電視劇「阿那亞戀情」演員聘用合同解除；二、高雲翔向原告賠償損失4885萬元及利息損失，違約金15萬元及律師費42萬元；三、由董璇控股的「藝璇公司」對支付義務承擔連帶責任。

據了解，高雲翔因2018年在澳洲拍攝「阿那亞戀情」時被控涉嫌性侵，儘管他被當地法院認定罪名不成立，但該事件的輿論影響並沒有因此消退。

高雲翔深陷性侵疑雲，事發前他拍畢的電視劇播出遙遙無期，惹惱投資公司；，唐德影視就以「高雲翔發生嚴重違反社會公共道德的行為，導致唐德影視對涉案電視劇商業運作時受阻並遭到損失」為由，向高雲翔索賠。

官司打了3年，近日一審判決出爐。

更慘的是，高雲翔前妻董璇的「藝璇公司」也需負連帶賠償責任，儘管兩人早已離婚，董璇仍無法徹底擺脫高雲翔。

值得一提的是，除了「阿那亞戀情」，高雲翔還有「驚天岳雷」「巴清傳」「探戈」「北上廣的四季沐歌」「不婚」等多部影視作品待播。

高雲翔 性侵 澳洲

上一則

64歲萬梓良直擊深圳封城 做核酸檢測除口罩喊加油

延伸閱讀

吹過頭 德州律師稱打贏性侵12億元 被害人:未得半毛錢

吹過頭 德州律師稱打贏性侵12億元 被害人:未得半毛錢
防性侵 勞登郡公校教委修訂規章 要求須及時處理相關案件

防性侵 勞登郡公校教委修訂規章 要求須及時處理相關案件
佟大為為愛妻關悅慶生 擁吻甜喊：我的小姑娘

佟大為為愛妻關悅慶生 擁吻甜喊：我的小姑娘
橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵

橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
Cammi現在長相。(取材自Instagram)

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

2022-03-12 03:00
謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

2022-03-09 02:30

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說
烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破

烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破