鄭伊健赴台拍推理劇 街頭採買被拍到

鄭伊健赴台拍劇「百萬人的推理」，被拍到在街頭採買。(本報資料照片)

港星鄭伊健被拍到在台灣採買，其實他是為了曾拍攝過電影 「有五個姊姊的我就註定要單身了啊！」的導演 蘇文聖新作來的。據知，鄭伊健要演出的新影集就是懸疑推理劇「百萬人的推理」，此案在2019年金馬創投以電影的形式入選，經過幾年的劇本修改，如今變成影集。

據悉，鄭伊健近日隔離完畢，預計在台停留三個月拍攝「百萬人的推理」，而劇集也已在近日開拍，他應該是趁工作空擋之餘逛逛。懸疑劇「百萬人的推理」以網紅Youtuber為題材，創作連續殺人疑案，先前有透露過會找許多網紅來客串，包括聖結石等。資深演員與新世代網紅的組合想必會擦出不一樣的火花。

該劇的幕後團隊是出資拍攝「華燈初上」的百聿數碼，百聿數碼表示：「鄭先生應邀來台工作，內容目前都還在保密階段。但為了呈現最好的品質，也請大家留給藝人隱私空間，讓藝人順利把工作完成。」

鄭伊健上一次赴台宣傳的作品是電影「黃金兄弟」，由20年前在香港紅極一時的「古惑仔」系列電影5個主要演員鄭伊健、 陳小春 、謝天華、錢嘉樂及林曉峰再次聚首演出，當時他們在台灣與曾志偉合體宣傳，場面盛大，首映會結束還直奔台北小巨蛋，登上譚詠麟演唱會舞台一起高歌，讓歌迷驚喜連連。