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吳亦凡「沒睡未成年」？網傳都美竹造假錄音

娛樂新聞組╱綜合報導
吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博)
吳亦凡涉嫌誘姦，演藝事業全毀。(取材自微博)

藝人吳亦凡去年遭網紅都美竹爆料「酒桌選妃」且「性侵未成年」，更因此遭到警方逮捕。不料，近期卻傳出有人爆料都美竹私下的錄音檔，她稱自己根本沒證據，只是為了嚇唬吳亦凡就範才說的，再度於網路上引爆話題。都美竹則表示將對此提告。

綜合媒體報導，吳亦凡去年7月涉嫌誘姦未成年少女，遭北京朝陽警局拘留，同年8月因涉嫌強姦罪為被逮捕，後更傳出涉及9大罪狀「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」、「拉皮條」。

豈料，近日網路上傳出一名疑似為吳亦凡平反的網友，爆料都美竹私底下的對話錄音，都美竹竟表示「他絕對沒睡未成年」，另還透露「我們手裡沒有特別實在的證據，只是嚇唬他我們有」，甚至打臉自己先前宣稱沒有想要錢的言論，讓當時聲援都美竹的好友們全翻臉。

新爆料曝光後，網友皆感到傻眼，「真的太可怕了」、「到底真相什麼時候才能出來」。

不過，也有部分網友認為，吳亦凡已經被拘留且遭逮捕，不可能是完全清白的，要不然不會被關這麼久沒被放出來。而目前有關吳亦凡的消息在微博上已遭到全面封鎖，但這起事件仍在網路上發酵。

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