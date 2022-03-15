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52歲王菲凍齡如少女？網酸磨了180層皮

娛樂新聞組╱綜合報導
52歲王菲的凍齡照引發熱烈討論。(取材自微博)
52歲王菲的凍齡照引發熱烈討論。(取材自微博)

天后王菲前夫李亞鵬日前被拍到陪女友產檢，梅開二度，而一向低調的她對此沒有回應。不過近日有網友曬出王菲的近照，超凍齡狀態反而引發熱烈討論。

綜合媒體報導，52歲的王菲育有2個女兒竇靖童、李嫣，但她在最新曝光的照片，卻絲毫沒有媽媽感，而是像個少女。照片中她一件淺藍色毛衣，搭配淡妝、俐落短髮，看起來清爽甜美。

有粉絲激讚王菲凍齡外貌，「仙女不會老」，但不少網友認為疑似開美肌，紛紛指出「女神是不是打了羊胎素，皮都展開了」、「這圖是磨了180層皮吧」、「開了美顏濾鏡，誰都是仙女」、「沙發邊都歪了」、「這磨皮都磨進骨頭了」、「敢把原圖發出來嗎」、「10萬全臉的童顏針不是白打的」。

但也有另一派網友認為不需要撻伐王菲修圖，「每個年齡正常的生理特徵都值得尊敬，即使50歲顯老又怎樣呢」、「王菲又不是靠美貌成為天后的，年輕時很霸氣，現在她好佛系」、「52歲有這個狀態已經很了不起啦」。

此外，最近內地疫情肆虐，2020年王菲與內地歌手常石磊合作，重新演繹歌曲「人間」，希望透過抗疫合唱版，替大家打氣的片段再次翻hit。當中她把歌詞改為「戰勝疫情需要我們有始有終，孤獨盡頭不一定惶恐」，網友稱至今仍然有共鳴。

王菲 疫情 李嫣

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