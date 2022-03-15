何炅父親持股公司被強制解散 現為已注銷狀態

何炅丟了手上幾個主持節，父親持股公司也強制解散。（取材自微博）

中國知名主持人何炅的父親何畏持股的湖南桃花島生態開發有限公司，因為強制解散企業狀態變更為注銷；據法院公告顯示，此前何畏曾因公司解散糾紛起訴該公司與第三人譚雙貴、邵陽桃花島遊游開發有限公司。

網易娛樂報導，據天眼查App 顯示，湖南桃花島生態開發有限公司企業狀態變更為注銷，注銷原因為強制解散。該公司成立於2015年8月，法定代表人為譚雙貴，何畏（何炅父親）持股15％並任職監事。

據了解，主持湖南衛視「快樂大本營」等多檔綜藝節目的何炅，早前聚會時被目擊撲到影星周迅 懷中痛哭。失控舉動讓現場眾多明星好友驚愕不已。

搜狐報導指出，伴隨著中共 廣電總局開展所謂的「清朗行動」，不少電視綜藝節目都面臨整改，其中何炅、謝娜等主持的王牌綜藝節目「快樂大本營」，被電視台以「升級改版、更新換代」為由遭停播。此外，何炅主持真人秀「令人心動的offer」，原本在主持陣容被列在第一順位，但第三季開錄已看不到他的蹤影，而且也缺席最新一季的「明星大偵探」主持陣容。

有網民留言表示：「「快本」停播，「offer」等各節目也換人，何炅線上線下商務遭受重擊，和芒果簽的也只是主持約和節目約，不是體制內的人，又不敢提出離開解約，大起大落過的委屈啊！」

此外，何炅的父親2019年開設的餐廳「炅爸爸小海鮮」被爆拖欠員工工資，員工一怒之下直接在店門口拉橫幅討薪，引起不少議論。