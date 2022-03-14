周揚青秀S身材 羅志祥曝奢華豪宅

周揚青穿著洞洞裝，S身材曲線一覽無遺。（取材自微博）

網紅周揚青 因漂亮臉蛋和惹火身材，受到許多粉絲喜愛，她曾大方公開整型事實，與羅志祥 分手後不僅開始上綜藝節目發展演藝事業，也積極經營服裝品牌，私下更不時透過微博 分享生活點滴，沒想到近日她跟好友外出喝下午茶時，卻發現路上有許多民眾回頭盯著她看，引起熱議。

ETtoday報導，周揚青近日在個人微博小號中更新近況，透露這幾天都待在杭州，因為天氣很好於是跟兩個好友一起外出喝咖啡，只見她穿著一身黑色勁裝，搭配同色系的鴨舌帽與超大墨鏡，站在精品店門口擺出俏皮的姿勢留下美照，只不過在逛街的整個過程中，她發現路上有許多民眾都轉頭盯著她看，於是忍不住詢問好友們。

對此，好友給了周揚青「回頭率超高」的真相，原來是因為她身上的著裝「太辣了」，仔細一瞧才發現，她雖然全身上下包緊緊，但在上衣的腰間挖了幾個洞，就連下半身的長褲都有鏤空設計，手一抬起時她的雪白水蛇腰與性感胯上直接被看光，加上合身的剪裁讓她的S身材曲線一覽無遺。

而周揚青曬出一系列性感美照後，也吸引許多網友討論，紛紛留言「身材也太好了吧」、「只有妳才能駕馭這種褲子吧」、「我穿只會把肉擠出來而已」、「辣翻天了，難怪路人忍不住多看幾眼」、「怎麼做到吃甜品，小腹又沒贅肉的」、「女明星出街」，引起熱議。

另據噓！星聞報導，周揚青前男友羅志祥（小豬）2020年遭爆在台北內湖區的豪宅頂樓增設露天空中游泳池，豈料才施工到一半就被北市建管處勒令拆除。如今羅志祥再度曝光豪宅內部，奢華裝潢讓網友直呼「你家也太漂亮了吧！」

羅志祥近來替家中寵物yuki開設Iinstagram帳號，最近，他分享Yuki在頂樓欣賞風景的照片，只見Yuki坐在頂樓坐椅，一旁還有兩張漂亮的桌子，意外曝光他的豪宅內部，許多網友一眼就認出這是先前惹出爭議的頂樓，如今改建模樣曝光，網友們不禁直呼：「哇屋頂樓不蓋水池變這樣了啊」、「比五星級飯店視野更棒」、「電視熒光幕大得像電影院」。而小豬則是在分享該照片後寫下：「今天天氣真好！」