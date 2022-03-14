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男神收割機 最美郭襄曝近況

娛樂新聞組／綜合報導
李綺虹（圖）曾在古天樂、李若彤版的「神鵰俠侶」中更飾演「郭襄」一角，從此走紅。（取材自微博）
李綺虹（圖）曾在古天樂、李若彤版的「神鵰俠侶」中更飾演「郭襄」一角，從此走紅。（取材自微博）

近日有網上討論區票選十大最美香港小姐，除了朱千雪、佘詩曼、吳婉芳、蔡少芬等人榜上有名之外，多年未於螢幕上出現過的李綺虹亦被追捧入列。不少網民都表示被她開朗、正面、甜美的形象吸引，也有資深的電視迷認為，她是歷代郭襄之中最美一位。

香港01報導，李綺虹1994年參選香港小姐獲季軍後，簽約TVB後隨即被力捧，陸續參演「阿Sir早晨」、容串「開心華之里」，並在由古天樂、李若彤主演的「神鵰俠侶」中飾演「郭襄」一角，由此就開始走紅。

與她合作過的中港台「男神」有金城武、劉青雲、古天樂、黃子華、張國榮、劉德華、張智霖、張智霖、吳奇隆、林志穎等不計其數。當時24歲的李綺虹可說是「人見人愛，車見車載」，所以當年與黎明合作後，更傳出過黎明兩度向她告白被拒的傳聞。套用時下的講法，稱她是「男神收割機」也不過分。

李綺虹在97和98年兩度被提名為香港電影金像獎最佳女配角。不過，她自2004年結婚後就減少了幕前演出，在其後訪問中，她曾表示2002年因為不堪工作壓力以及遺傳而患上抑鬱，當時自覺很失敗，整天躺在床上又會無緣無故哭，開車的時候更想過從天橋衝下去自殺，最後被迫半放棄演藝事業。後來認識了加拿大籍男朋友Corey Solomonson，在他的陪伴下才慢慢走出陰霾，兩人2004年結婚，她於2012年12月約滿後亦離開了無線（TVB）。病癒後的李綺虹在2013年決定修讀護士課程，畢業後做一名兒童精神科護士，幫助更多有需要的人。

早前有網民討論為什麼她會淡出娛樂圈，竟釣出李綺虹本尊回覆，在貼文中解釋自己並沒有退出娛樂圈，直言自己老了，說：「很多評論都說我老啦！確實老啦！時間過得真快呀！」相當可愛。

有網民提議她去參加「乘風破浪的姐姐」，她亦表示自己很想參加，就等製作方邀請她參加。

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