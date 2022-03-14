力壓邱淑貞、關之琳 鍾楚紅登港80、90年代女神寶座

80、90年代女神寶座由鍾楚紅拿下。（取材自微博）

20世紀80、90年代是香港 娛樂圈的黃金時期，多位女星紅遍亞洲。近日網上討論區有人選出心目中15位香港當時代女神，其中「性感女神」邱淑貞在網友心目中僅排第八位，冠軍寶座則是由鍾楚紅拿下。

「性感女神」邱淑貞只拿下第八名。（取材自微博）

香港01報導，該榜單第10名是曾獲金馬獎影后的李麗珍，代表作有「開心鬼」、「蜜桃成熟時」，第九名為朱茵，她1995年在電影 「大話西遊」扮演「紫霞仙子」一角，經典的絕美眨眼微笑至今仍令許多影迷印象深刻，性感女神邱淑貞則是登上第八名。

「玉女掌門人」周慧敏拿下第六八名。（取材自微博）

有著「亞洲第一美女」稱號，憑藉電影「倩女幽魂」紅極一時的王祖賢拿下第七名，第六名為橫跨影歌視多種領域的「玉女 掌門人」周慧敏，已逝的「最美蜘蛛精」藍潔瑛登上第五名，第四名則是中葡混血、有著「最美港姐」稱號的李嘉欣。

2020年靠著「乘風破浪的姐姐」再創事業巔峰的張柏芝，在這份人氣榜上奪得第三名，擁有「香江第一美人」稱號的關之琳獲得亞軍。

眾所好奇的冠軍寶座則是由鍾楚紅拿下，她當年憑青春活潑，性感厚唇在80年代走紅，有「港版瑪麗蓮夢露」之稱，只可惜1991年後就未在接演任何作品。

此外，第15至第11名分別為周海媚、黎姿、鍾麗緹、楊采妮、張敏。也有網友認為名單有缺漏，點名張曼玉、蔡少芬等女神當年美貌也曾造成轟動，也應上榜。