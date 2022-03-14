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張藝興扮腹黑被挑剔 坦言：確實不是很擅長演戲

娛樂新聞組／綜合報導
張藝興在新劇中挑戰高難度角色。(取材自微博)
張藝興在新劇中挑戰高難度角色。(取材自微博)

電視劇「相逢時節」曾被視作今年最值得期待的影視作品之一，不過該劇播出後，關注度雖高，口碑卻兩極分化。主演袁泉、雷佳音和張藝興日前在直播時，也分享了對於角色、搭檔以及人生的一些理解和感悟。

新快報報導，這已經不是張藝興的第一部電視劇了，但卻是他拍戲以來引發最大爭議的一次，或許因為寧恕這個角色的複雜度，對演技要求挺高的。

劇中，寧恕的人設是腹黑、偏執甚至帶一點兒瘋狂。張藝興用「一條路走到黑」來形容這個角色的執拗，「他的過往太複雜了，經歷了一些傷痛，包括身體的疾病。總而言之，他是一個不輕易饒恕別人也不輕易放過自己的人。」

對於這次的挑戰，張藝興也是心中有數的，「寧恕是一個悲情的角色，也是一個很有挑戰性的角色。這個角色很難表現，因為我並不是演員出身，在演戲這塊沒有受過科班教育。我現在就是在努力探索和學習中，畢竟我確實不是很擅長演戲這一塊。我希望通過各種各樣的角色，無論角色大小，去嘗試去學習。」

報導說，張藝興透露，拍攝期間，他經常嚮導演請教，也向雷佳音、袁泉、羅瓊等前輩學習。能遇到「相逢時節」這樣的主演陣容，張藝興直言自己運氣特別好。他稱讚袁泉戲裡戲外都是特別照顧人，是特別細心和溫暖的姐姐，「她說話細聲細語的，對我特別好。」

雖然從台詞到演技，有點讓觀眾出戲的張藝興，備受外界「挑剔」。不過，導演還是給出很高的評價，「張藝興是一個很追求上進，很好學的孩子」。雷佳音也坦言，片花出來後就有業內人士給他發微信，稱讚張藝興成長了。

導演 微信 教育

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