平凡大媽楊紫瓊新片搞笑 「媽的多重宇宙」拯救世界

楊紫瓊(中)和關繼威(右)、史蒂芬妮許在「媽的多重宇宙」扮一家人。(圖:双喜提供)

向來以動作演出受到影迷喜愛的楊紫瓊,在新片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中有難得一見的搞笑表現,從被軟爛老公、失控女兒夾在中間的平凡大媽,搖身一變為拯救世界末日的英雌,出乎意料的劇情發展令人絕倒,她也和曾在春節檔票房對戰的關繼威「冤家變親家」結起銀幕夫妻緣。

楊紫瓊坦言很開心關繼威扮演片中的丈夫,因為他能夠一下子從溫和的另一半突然變成像007或李小龍那樣的動作英雄,拍攝過程非常愉快。

「媽的多重宇宙」才在美國西南偏南影展 盛大首映,該片講述美國華裔 移民婦女每天家庭事業兩頭燒,在老爸爸生日大壽這天要阻止女兒暴走出櫃,還要帶著軟爛的丈夫跟老爸爸去面對稅務局大嬸,未料老公竟然搖身一變演起駭客任務說自己是另一個宇宙來的,邪惡勢力將毀滅地球,只有在這位「媽」的宇宙裡、一無是處的她才有機會拯救世界。

儘管楊紫瓊拋開形象扮演歐巴桑,和她合作多年的助理幾度在片場對導演 氣到跳腳:「拜託不要把那頂假髮放在楊紫瓊頭上,她是沒有白髮的人!」但可怕的還在後頭,楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象,漏尿、大玩SM、把玩陽具等樣樣來,其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類,還要跟「尖叫女王」潔米李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)互相把番茄醬跟芥末醬噴到對方的臉上。兩位都叫「丹」的雙人組導一直讚嘆:「這將會是片中美麗跟感傷的地方。」讓楊紫瓊與潔美李寇蒂斯滿臉黑人問號。