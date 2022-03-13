我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

平凡大媽楊紫瓊新片搞笑 「媽的多重宇宙」拯救世界

記者蘇詠智／綜合報導
楊紫瓊（中）和關繼威（右）、史蒂芬妮許在「媽的多重宇宙」扮一家人。（圖：双喜提供）
楊紫瓊（中）和關繼威（右）、史蒂芬妮許在「媽的多重宇宙」扮一家人。（圖：双喜提供）

向來以動作演出受到影迷喜愛的楊紫瓊，在新片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中有難得一見的搞笑表現，從被軟爛老公、失控女兒夾在中間的平凡大媽，搖身一變為拯救世界末日的英雌，出乎意料的劇情發展令人絕倒，她也和曾在春節檔票房對戰的關繼威「冤家變親家」結起銀幕夫妻緣。

楊紫瓊坦言很開心關繼威扮演片中的丈夫，因為他能夠一下子從溫和的另一半突然變成像007或李小龍那樣的動作英雄，拍攝過程非常愉快。

「媽的多重宇宙」才在美國西南偏南影展盛大首映，該片講述美國華裔移民婦女每天家庭事業兩頭燒，在老爸爸生日大壽這天要阻止女兒暴走出櫃，還要帶著軟爛的丈夫跟老爸爸去面對稅務局大嬸，未料老公竟然搖身一變演起駭客任務說自己是另一個宇宙來的，邪惡勢力將毀滅地球，只有在這位「媽」的宇宙裡、一無是處的她才有機會拯救世界。

儘管楊紫瓊拋開形象扮演歐巴桑，和她合作多年的助理幾度在片場對導演氣到跳腳：「拜託不要把那頂假髮放在楊紫瓊頭上，她是沒有白髮的人！」但可怕的還在後頭，楊紫瓊為了穿梭混亂的多重宇宙不惜犧牲形象，漏尿、大玩SM、把玩陽具等樣樣來，其中一個宇宙還飾演擁有「熱狗」手指頭的人類，還要跟「尖叫女王」潔米李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）互相把番茄醬跟芥末醬噴到對方的臉上。兩位都叫「丹」的雙人組導一直讚嘆：「這將會是片中美麗跟感傷的地方。」讓楊紫瓊與潔美李寇蒂斯滿臉黑人問號。

導演 華裔 影展

上一則

幕後人員工作時墜谷亡 吳慷仁：我也是幫凶

下一則

盧廣仲認肌肉退步 簽唱會包緊緊 自拍裸肌不怕外洩

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
元宇宙新職業「捏臉師」月賺4萬 玩家肯砸錢客製頭像

元宇宙新職業「捏臉師」月賺4萬 玩家肯砸錢客製頭像
「魷魚遊戲」李政宰 獨立精神獎再奪視帝

「魷魚遊戲」李政宰 獨立精神獎再奪視帝
「魷魚遊戲」李政宰又在美獲獎 「獨立精神獎」勝出

「魷魚遊戲」李政宰又在美獲獎 「獨立精神獎」勝出

熱門新聞

大S（左）與具俊曄相鄰而坐顯得有些嬌羞。（截圖自Youtube）

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

2022-03-10 01:25
謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07

49歲鄭秀文曬素顏健身照 緊身衣更顯肌肉線條

2022-03-09 08:07
王菲對感情相當勇敢。（取材自微博）

演藝圈神復合CP 王菲、謝霆鋒「窗邊激吻」最經典

2022-03-09 02:30

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境