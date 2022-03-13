陳勳奇直播帶貨 助理叫賣他發呆 只有400人觀看

陳勳奇也加入了直播帶貨行列。（取材自微博）

70歲香港電影導演 陳勳奇（上圖，取材自微博）近年常駐內地發展，經常在微博與抖音分享生活點滴，依然充滿活力，狀態不錯。工作減產的他，也加入直播帶貨行列。

香港01報導，陳勳奇日前為牙膏產品現身直播帶貨，一身白T搭配螢光黃外套，濃密黑髮與標誌性鬍鬚，看上去精神十足。然而，直播間全程最多只有400多人觀看，且一直是旁邊的助理介紹產品，陳勳奇大部分時間都在發呆，即使助理拎著5支牙膏叫賣，陳勳奇也沒有接話，助理見狀也立即圓場：「這個是陳導自用款，效果很不錯的，是吧，陳導？」這時他才連忙點頭回應︰「是的！」

而在3月初時，陳勳奇也為「山藥脆片」帶貨，當時也只有一、兩千人觀看，助理向網友介紹說：「9.9元10袋，超級好吃，讓陳導給大家嘗嘗」，陳勳奇聽到後，馬上拆開一包脆片，對著鏡頭品嘗。除此之外，陳勳奇在2月中一場直播中，偶然講起與張國榮、洪金寶、成龍拍戲的幕後花絮，結果慘被助理打斷，令人唏噓。

對此，不少網友都感嘆：「70歲的人了，真沒必要幹這個」、「這麽大歲數了，賣點貨真的不容易，還得聽助理的，自己難道不會說嗎」、「晚節不保啊」等。

據報導，1970年出道的陳勳奇曾被譽為香港電影界「最後一個全才」，精通導演、演員、編劇、監製、出品人、武術指導、動作設計、音樂等，在配樂方面更是「宗師」級數。可惜2014年，陳勳奇慘遭喪女之痛，兩年後又罹患甲狀腺未分化癌，經過多年治療，目前健康狀況已逐漸恢復，樂觀的他不時向大家分享人生經歷，非常豁達。